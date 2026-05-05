הקהילה היהודית בטורונטו שרויה בהלם עמוק עם היוודע דבר הירצחו של דניאל סטופניצקי, תושב העיר בן 47 ומרצה לטכנולוגיה, שנורה למוות בסוף השבוע האחרון בצפון העיר. לא

האירוע הקשה התרחש בשעות הערב המאוחרות בעת שסטופניצקי צעד לתומו ברחוב, כשהוא מלווה בכלבו. על פי דיווחי המשטרה המקומית, הירי בוצע בדם קר ובאופן שנראה כמתוכנן מראש, מה שמעצים את תחושת הזעזוע בקרב הקהילה המקומית המכירה את המנוח כאדם נעים הליכות ואיש חינוך מוערך.

כוחות המשטרה שהוזעקו לזירת האירוע מצאו את סטופניצקי כשהוא סובל ממספר פגיעות ירי. למרות ניסיונות החייאה ממושכים שבוצעו בזירה, לא נותר לצוותי הרפואה אלא לקבוע את מותו במקום. מדובר ברצח השביעי במספר שנרשם בטורונטו מאז תחילת שנת 2026, נתון המעורר דאגה רבה בקרב התושבים בנוגע לביטחון האישי במרחב הציבורי.

בפעילות מהירה של היחידה לחקירת מעשי רצח, נעצר חשוד במעשה: מיכאלו מרקיצ'ביץ', בן 67, קצין משטרה לשעבר ותושב העיר. נגד מרקיצ'ביץ' הוגש כתב אישום בגין רצח מדרגה שנייה, והוא כבר הובא בפני שופט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. המניע המדויק למעשה עדיין לוט בערפל, והחוקרים מנסים להבין האם היה קשר מוקדם בין השניים או שמדובר במפגש אקראי שהסתיים בטרגדיה.

גורמים במשטרה ציינו כי למרות השתיקה סביב המניע, ישנן אינדיקציות לכך שהירי לא היה ספונטני אלא (מתוכנן). המשטרה פנתה לציבור בבקשה לקבל מידע על אינטראקציות קודמות עם החשוד, בניסיון להרכיב את הפאזל שהוביל לרצח המזעזע של המרצה היהודי. בקהילה היהודית בטורונטו מתקשים לעכל את האובדן ומצפים למיצוי הדין עם הרוצח.