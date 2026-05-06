ב-4 לפנות בוקר: משטרה צבאית פשטה על בית בחור הישיבה

הפגנות הפלג בפתח תקווה - צילום: יהודה ג הפגנות הפלג בפתח תקווה | צילום: צילום: יהודה ג 10 10 0:00 / 0:41

מבצע מעצרים ארצי התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כאשר כוחות המשטרה הצבאית פשטו במקביל על בתי תלמידי ישיבות בשלוש ערים שונות - הרצליה, תל אביב ודימונה. המבצע, שהתבצע בשעות הלילה המאוחרות, מצטרף לגל המעצרים שהתחדש בשבוע האחרון נגד תלמידי ישיבות.

בהרצליה התרחש האירוע הדרמטי ביותר. בשעה 4 לפנות בוקר הגיעו כוחות המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד מישיבת "חזון מרדכי" - ישיבה שכבר ספגה מכה השבוע כאשר אחד מתלמידיה נעצר. על פי הנמסר, בני המשפחה פתחו את הדלת בשוגג, ומיד פרצו השוטרים פנימה וערכו חיפוש ברוטאלי בתוך הבית.

משטרה צבאית ( צילום: אתר צה"ל )

תפנית דרמטית חלה כאשר אם המשפחה הצליחה ליצור קשר עם מערכת "צבע שחור", מערכת ההתרעות הארצית המסייעת לתלמידי ישיבות. ברגע שמפקד הכוח הבחין בשיחה הטלפונית, הורה לשוטריו לסגת מהמקום לאלתר. המשפחה נותרה מזועזעת מהאירוע, אך הבחור המבוקש לא נעצר. "אפשוט את עורך": האיום המצמרר של הכבאי על הפראמדיק הדתי יוסי נכטיגל | 15:01 הגאון הינוקא הדליק את האבוקה והתבשר על הולדת בנו | גלריה איציק אוחנה | 05.05.26 ניסיונות מעצר נוספים ברחבי הארץ בתל אביב התמקד המבצע בביתו של תלמיד ישיבת "קריית מלאכי", בחור שכבר נעצר בעבר על ידי הרשויות. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו למקום, אך התברר כי הבחור לא שהה בביתו באותה עת, והכוחות נאלצו לסגת בידיים ריקות. במקביל, בעיר דימונה שבדרום, פשטו כוחות על ביתו של אברך מחסידות גור. גם במקרה זה, פנייה מהירה של המשפחה למערכת "צבע שחור" הובילה להגעת ציבור למקום, מה שאילץ את המשטרה לעזוב את השטח ללא המבוקש.

הפגנות הפלג הירושלמי השבוע ( צילום: רונן שטלצר )

רקע: גל מעצרים מתגבר

ניסיונות המעצר הלילה מצטרפים לשרשרת מעצרים שהתבצעו בשבוע האחרון. ביום ראשון האחרון נעצר בחור ישיבה בביתו בהרצליה, כאשר על פי הדיווחים, הבחור קיבל טלפון שממתינים לו מחוץ לישיבה כדי למסור לו חבילה. כשיצא, פגש בשוטרי המשטרה הצבאית שעצרו אותו לבסיס תל השומר.

במקרה נוסף, הוסגר תלמיד ישיבה לידי המשטרה הצבאית לאחר שנעצר על ידי משטרת ישראל בתחנת דלק ביציאה מאשדוד. כזכור, השבוע התרחשה גם הפרשה הסוערה של פריצת מפגיני הפלג הירושלמי לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, במחאה על מעצר תלמיד ישיבה בהרצליה.