ערב שגרתי בבית משפחה בירושלים הפך בתוך רגעים ספורים למרוץ נגד הזמן. פעוט בן שנתיים החל לחוש ברע זמן קצר לאחר שאכל שוקולד יחד עם אחיו הגדול, והחל להקיא ולהשתנק ללא הפסקה. ההורים, שלא הבינו תחילה את חומרת המצב, מיהרו להגיע עם בנם למיון בבית החולים הדסה עין כרם, שם התגלה כי אגוז שלם נתקע בוושט הילד וסיכן את חייו.

"זה היה ערב רגיל לחלוטין, במהלכו היינו בבית כל בני המשפחה", מספרת אימו של הפעוט. "כשהגיעה שעת ארוחת הערב האכלנו אותו, והוא התחל להקיא ולהשתנק ומאוד נבהלנו". בתחילה סברו ההורים כי מדובר בתגובה חולפת או בקושי רגעי בבליעה, אולם כאשר ההקאות נמשכו והילד התקשה להירגע, הבינו כי מדובר במצב המחייב בדיקה רפואית מיידית.

במיון בהדסה עין כרם החל הצוות הרפואי בבירור מיידי של מצבו. בעיון בתיקו הרפואי עלה כי לפני שנה, כשהיה בן שנה, בלע הפעוט חומר קאוסטי ופונה באופן דחוף אל חדר המיון, גם אז ניצלו חייו על ידי הצוות. מדובר בחומר כימי צורב, העלול לגרום לכוויות ולנזק לרקמות הגוף כמו העור, העיניים, הפה ודרך העיכול.

"כשהגיע ונאמר לנו על ידי המשפחה שאכל שוקולד והגיע למצב כזה, הופתענו מאוד", מסר ד"ר זאב דוידוביץ', רופא מומחה בגסטרו ילדים בהדסה אשר הוביל את הטיפול בפעוט. "ניסינו להבין אם היה קשר לחומר שבלע לפני שנה, אבל כל הבדיקות חזרו עם תוצאות תקינות".

למרות תוצאות הבדיקות התקינות, מצבו של הילד לא השתפר. גם כאשר ניסו להאכיל את הפעוט שוב, הוא המשיך להקיא. בשלב זה כבר היה ברור לצוות כי מדובר בבעיה משמעותית יותר, וכי קיים קושי ממשי במעבר המזון בוושט או במערכת העיכול העליונה.

השוקולד שהסתיר סכנה

הרופאים המשיכו במהירות בבירור מדוקדק, תוך איסוף פרטים נוספים מבני המשפחה ובחינה מחודשת של השתלשלות האירועים. ככל שהתמונה התבהרה, עלה חשד כי מקור הבעיה איננו בשוקולד עצמו, אלא במרכיב אחר שהוסתר בתוכו.

לאחר בדיקה מעמיקה, התברר כי הילד אכל שוקולד המורכב ממספר שכבות ובתוכן אגוז. "אחיו הגדול, בן השש, אכל שוקולד", מספרת האם, "לא ידענו איזה סוג. רק בהמשך התברר שזה היה השוקולד העגול שמכיל אגוז שלם בתוכו, שהוא נתן לאחיו הקטן".

המידע החדש שינה את כיוון החשיבה הרפואית באופן מיידי. צוות הרופאים הבין כי מדובר ככל הנראה בגוף זר שנתקע בוושט – אגוז שהיה בתוך השוקולד וגרם לחסימה מסוכנת. עבור פעוט בגיל צעיר, כל דקה הייתה קריטית. מצב כזה עלול להוביל במהירות לקשיי בליעה, הקאות, כאבים ואף סיבוכים חמורים יותר אם אינו מטופל בזמן.

ניתוח מורכב בחדר הניתוח

"פנינו ישירות לחדר הניתוח. לשלוף אגוז מהוושט זאת משימה מורכבת והיא דחופה מאוד", הבהיר ד"ר דוידוביץ'. "ההליך מאוד עדין ועלינו לדאוג שלא תיגרם פגיעה בלתי הפיכה בוושט". המומחה הסביר כי ההחלטה התקבלה במהירות וכי שליפת גוף זר מוושט של ילד צעיר דורשת מיומנות גבוהה, דיוק רב ועבודה משולבת של מספר צוותים רפואיים, בשל הרגישות הרבה של האזור והחשש מפגיעה ברקמות.

בניתוח, בו השתתפו גם ד"ר הייתם מסמר וד"ר בלטוס גובטי ממחלקת ההרדמה בהדסה עין כרם, פעל הצוות במקצועיות ובקור רוח, תוך מאמץ להוציא את האגוז בשלמותו ולמנוע כל נזק נוסף. ההליך עבר בהצלחה, וחייו של הילד ניצלו, בלא שנגרם כל נזק. עבור בני המשפחה, שעות החרדה התחלפו בתחושת הקלה עצומה.