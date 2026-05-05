כיכר השבת
בְּשִׁבְתוֹ עִם חֲבֵרִים

המסורת לא נקטעה; הראשל"צ הגרש"מ עמאר הגיע באישון ליל למירון למעמד הדלקה מצומצם

עקב המצב הביטחוני והמצור על ההר, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר העתיק את הדלקת האבוקה המסורתית ממירון לשכונת בית וגן בירושלים | מאות השתתפו במעמד מול מוסדות "שמע שלמה" | לפנות בוקר הגיע הראשל"צ לאתרא קדישא מירון למעמד מצומצם עם מספר מקורבים בלבד | צפו (חרדים)

הגרש"מ עמאר בהדלקה ל"ג בעומר

לאחר עשרות שנים בהן העלה את האבוקה המרכזית לבני העדה הספרדית באתרא קדישא מירון, הגיע באישון ליל (שלישי) הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר למעמד ההדלקה באתרא קדישא מירון בהשתתפות קהל מצומצם בלבד, זאת לאור המגבלות הביטחוניות החמורות.

כזכור, כפי שדיווחנו אמש, על מנת למנוע סיכון חיי אדם ולענות על דרישת האלפים, החליט הראשון לציון לקיים את המעמד המרכזי השנה בירושלים. המעמד התקיים ברחבה הגדולה שמול מוסדות "שמע שלמה" שבנשיאותו, ברחוב משה זילברג בשכונת בית וגן.

את אווירת הציון במירון הביאו לירושלים אנשי "הכנסת אורחים קרליבך", שהקימו במקום מתחם ענק עם כיבוד עשיר לבאי ההילולא. במהלך המעמד עברו עשרות ילדי חלאקה לקבל את ברכת הקודש מהראשון לציון, כשלאחר מכן פצח הקהל בשירי דבקות לכבוד התנא האלוקי.

הגרש"מ עמאר בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: חיים טויטו)
