נפתלי בנט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (רביעי) פנייה ישירה להורים בישראל, בעקבות רצח הנער ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה שזעזע את המדינה. בדבריו, קשר בנט באופן ישיר בין התנהלות נבחרי הציבור לטענתו לבין האלימות הגואה ברחובות - ותקף בחריפות את הדרג המדיני.

"הורי ישראל, אני כותב את המשפטים הבאים מדם ליבי", פתח בנט את דבריו. "בכל בוקר, לפני שאני מתחיל לעבוד, אני עובר בין החדרים של הילדים שלי. אומר להם בוקר טוב, מוודא שהם יוצאים בשלום לבית הספר. לאחרונה, כשאני מדבר איתם, אני לא יכול להפסיק לראות לנגד עיניי את הרצח בפתח תקווה". בנט תיאר את רשמיו מביקור התנחומים בבית המשפחה: "ביקרתי את המשפחה של הנרצח בשבעה, והסיפור הזה לא מרפה ממני. נער טהור לב ששכב על הרצפה ובמשך דקות ארוכות קבוצת נערים מתעללים בו, שולפים סכין ודוקרים, בועטים בו שוב ושוב כשהוא חסר אונים. פה, ברחובות ישראל". "כאבא, כאיש ציבור, וכמי שכיהן כשר החינוך של מדינת ישראל, אני מרגיש כאב עמוק", הוסיף בנט. "'לא תעמוד על דם רעך!' - זו לא רק מצווה, זו קריאה לכולנו".

ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

ביקורת חריפה על תפקוד הממשלה

בהמשך דבריו, מתח בנט ביקורת על תפקוד הממשלה והעומד בראשה: "אחרי הרצח הזה המדינה הייתה צריכה לרעוד. לעצור מלכת. ראש הממשלה היה צריך לבטל את הלו״ז ולכנס דיון חירום של ממשלת ישראל בפתח תקווה, סמוך לפיצריה שבה בוצע הרצח.

"שר החינוך היה צריך לעצור הכל ולהקדיש לזה יום לימודים מיוחד", המשיך בנט. "השר שאחראי על המשטרה היה צריך לבוא אל בית הוריו של הנרצח ולהסתכל להם בעיניים – עד עכשיו הוא לא מצא לזה זמן. זאת לא המדינה שלנו, זה לא העם שלנו וזו לא היהדות שלנו. אל תתרגלו לזה, זאת לא גזירת גורל".

בנט הוסיף ותקף: "כל הורה יודע שאצל ילדים הכל מתחיל בדוגמה אישית. הדוגמה האישית של ההנהגה הנוכחית מחפירה. האלימות והרצח ששוטפים את ישראל מושפעים ישירות מההתנהגות של נבחרי ציבור – שמחבקים עבריינים מורשעים ושנותנים לגיטימציה לבריונים. כשאלה הדמויות של הנוער לחיקוי - כולנו רואים את התוצאות".

זירת הרצח בפתח תקוה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

את דבריו חתם בנט: "אני בטוח שאפשר לתקן. יש לנו נוער מדהים, אבל העם נמצא במקום אחד וההנהגה במקום אחר לגמרי. בקרוב נחזור להנהיג את ישראל, נחזיר את הדוגמה האישית והערכים.

"עבריינים יורחקו מהפוליטיקה, נחזיר חוק וסדר לכל מקום. מערכת החינוך תחזור לחנך, ונחזיר את ערכי היהדות האמיתית של 'ואהבת לרעך כמוך' ו'דרכיה דרכי נעם'", הבטיח בנט. "זוהי משימת חיי. יהיה פה טוב".

יצוין כי בימים האחרונים התעוררה סערה ציבורית בעקבות דיווחים על כוונה להקל בכתבי האישום נגד חלק מהמעורבים ברצח. משפחתו של ימנו זלקה ז"ל יצאה בקריאה נחרצת לרשויות האכיפה שלא להקל ראש בחומרת המעשים.

במקביל, התקיים היום דיון חירום בוועדה לזכויות הילד בכנסת, שם הוצגו נתונים מדאיגים על עלייה חדה של כ-26% במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער בשנה האחרונה.