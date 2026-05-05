יריקה לפרצוף ראש הממשלה לשעבר אולמרט במתחם הגדול בתל אביב

רה"מ לשעבר אהוד אולמרט ( צילום: Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 )

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו הערב (ראשון) תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע התרחש במתחם הסינמטק במרכז תל אביב, שם שהה אולמרט באותה עת.

החשוד נעצר במקום זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במוקד המשטרה, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית כדי לבחון את נסיבות המקרה לעומקן. היריקה, המוגדרת מבחינה משפטית כתקיפה לכל דבר, הובילה לתגובה מהירה של כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה ואיתרו את החשוד בתוך המתחם. מעשי תקיפה המכוונים כלפי אנשי ציבור ודמויות פוליטיות לשעבר נחשבים במשטרה לעבירות חמורות, בשל הפגיעה בסדר הציבורי ובסמלי שלטון. אהוד אולמרט, שכיהן כראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל בין השנים 2006 ל-2009, נע לא אחת במרחב הציבורי, אולם נראה כי במקרה זה האירוע התרחש בפתאומיות במקום הומה אדם. במשטרה מדגישים כי חקירת האירוע נמצאת בשלבים ראשוניים וכי נבחן הרקע למעשה - האם מדובר באירוע ספונטני או כזה שתוכנן מראש על רקע עמדותיו של ראש הממשלה לשעבר. המעצר המהיר נועד למנוע את הסלמת האירוע ולהבטיח את שלומו של אולמרט.

אולמרט ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

בשלב זה לא נמסר על פגיעה פיזית מעבר למעשה התקיפה המתואר, והחשוד צפוי להיחקר בחשד לעבירת תקיפה של איש ציבור. יצוין כי בחודשים האחרונים עורר אולמרט סערה בציבור הישראלי בעקבות אמירות שנויות במחלוקת בהן תקף את מדיניות הממשלה בעזה.