כיכר השבת
סערה בסינמטק

יריקה לפרצוף ראש הממשלה לשעבר אולמרט במתחם הגדול בתל אביב

המשטרה עצרה הערב תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו בחשד שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט במתחם הסינמטק בתל אביב. שוטרי תחנת לב תל אביב הגיעו למקום בעקבות דיווח במוקד, איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה בגין חשד לתקיפה (בארץ)

רה"מ לשעבר אהוד אולמרט (צילום: Photo by Avshalom Sassoni/Flash90)

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו הערב (ראשון) תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע התרחש במתחם הסינמטק במרכז תל אביב, שם שהה אולמרט באותה עת.

החשוד נעצר במקום זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במוקד המשטרה, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית כדי לבחון את נסיבות המקרה לעומקן.

היריקה, המוגדרת מבחינה משפטית כתקיפה לכל דבר, הובילה לתגובה מהירה של כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה ואיתרו את החשוד בתוך המתחם.

מעשי תקיפה המכוונים כלפי אנשי ציבור ודמויות פוליטיות לשעבר נחשבים במשטרה לעבירות חמורות, בשל הפגיעה בסדר הציבורי ובסמלי שלטון. אהוד אולמרט, שכיהן כראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל בין השנים 2006 ל-2009, נע לא אחת במרחב הציבורי, אולם נראה כי במקרה זה האירוע התרחש בפתאומיות במקום הומה אדם.

במשטרה מדגישים כי חקירת האירוע נמצאת בשלבים ראשוניים וכי נבחן הרקע למעשה - האם מדובר באירוע ספונטני או כזה שתוכנן מראש על רקע עמדותיו של ראש הממשלה לשעבר. המעצר המהיר נועד למנוע את הסלמת האירוע ולהבטיח את שלומו של אולמרט.

אולמרט (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

בשלב זה לא נמסר על פגיעה פיזית מעבר למעשה התקיפה המתואר, והחשוד צפוי להיחקר בחשד לעבירת תקיפה של איש ציבור. יצוין כי בחודשים האחרונים עורר אולמרט סערה בציבור הישראלי בעקבות אמירות שנויות במחלוקת בהן תקף את מדיניות הממשלה בעזה.

חמאסגרמניהאהוד אולמרטיריקהטיהור אתניהינד רג'ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר