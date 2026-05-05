כיכר השבת
המנגנון משתדרג

עזה מתרוקנת: 44,000 עזתיים כבר עזבו למדינות שלישיות  

נתונים רשמיים חושפים תנועת הגירה מאסיבית מרצועת עזה, כאשר עשרות אלפי תושבים כבר חצו את הגבול בדרכם לחיים חדשים מעבר לים | במערכת הביטחון נערכים כעת ל"חידושים ועדכונים" במנגנון היציאה, שצפויים להשפיע על אלפים נוספים הממתינים בתור (חדשות בארץ)

עקורים פלסטינים לצד ההרס ברצועת עזה בפברואר 2025 (צילום: מאת Jaber Jehad Badwan - Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159487779)

בימים האחרונים פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודעה המציירת תמונה של מבצע לוגיסטי רחב היקף, המתנהל בתיאום ביטחוני ורפואי הדוק. עד כה, כ-44,000 פלסטינים עזבו את הרצועה דרך המעברים היבשתיים לעבר יעדים במדינות שלישיות שונות ברחבי העולם.

התיעוד מהמעברים מציג פעילות אינטנסיבית: כוחות צה"ל מלווים משפחות וילדים בתהליכי הבידוק, בעוד אמבולנסים של מד"א ושיירות אוטובוסים לבנים ממתינים במתחמים המקורים כדי להעביר את העוזבים ליעדם. המבצע כולל גם פינוי הומניטרי של פצועים ומוגבלים על אלונקות, כחלק מהמנגנון המוסדר.

בשלב זה, מתאם פעולות הממשלה קורא לעזתיים המחזיקים באזרחות כפולה או באשרות יציאה תקפות, יחד עם בני משפחותיהם, לפנות לשגרירויות הרלוונטיות לצורך הסדרת יציאתם. עם ההכרזה על עדכונים צפויים בתהליך, נראה כי המהלך רחוק מלהסתיים וצפוי לקבל תנופה מחודשת בקרוב.

חרבות ברזלחמאספלסטיניםרצועת עזהמדינת ישראל

