כך הכל התחיל

תיעוד משעשע: "מלחמת הכיסאות" גרסת עזה - והסיבה המפתיעה לתגרה

עשרות עזתים פתחו במלחמה של כיסאות בסגנון "כתר" בתזכורת לאירועים דומים באילת | זו הסיבה המפתיעה שפתחה את האירועים

קטטה המונית פרצה במהלך חתונה ברצועת בהשתתפות מאות אורחים, על רקע ויכוח נוקב בין משפחות ושבטים בנוגע למתקפת ה-7 באוקטובר. את הסיפור והתיעוד שפורסם ברשתות הביא החשבון VISEGRAD.

העימות התפתח לאחר שחלק מהנוכחים הטיחו ביקורת פומבית בהחלטת לבצע את הטבח, בעוד אורחים אחרים יצאו להגנת הארגון ופעולותיו.

​המתיחות האידיאולוגית במקום הפכה במהירות להתלקחות אלימה בין הצדדים.

כוחות הביטחון - של חמאס (...) השומרים על נוכחות חמושה בשטח למרות הדיונים על עתיד הרצועה, נכחו באירוע והתערבו באופן פעיל כדי להשתלט על המתפרעים ולהפסיק את הקטטה ההמונית.

הדיווחים על התסכול כלפי הנהגת חמאס מתרבים ככל שמעמיקים ההרס והסבל ההומניטרי ברצועת עזה, למרות שבשלב זה נראה כי אין כוונה לחמאס להניח את נשקו או לוותר על השליטה ברצועה.

דיר אל בלח | חמאס | עזה

