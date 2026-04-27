קטטה המונית פרצה במהלך חתונה ברצועת עזה בהשתתפות מאות אורחים, על רקע ויכוח נוקב בין משפחות ושבטים בנוגע למתקפת ה-7 באוקטובר. את הסיפור והתיעוד שפורסם ברשתות הביא החשבון VISEGRAD.

העימות התפתח לאחר שחלק מהנוכחים הטיחו ביקורת פומבית בהחלטת חמאס לבצע את הטבח, בעוד אורחים אחרים יצאו להגנת הארגון ופעולותיו.

​המתיחות האידיאולוגית במקום הפכה במהירות להתלקחות אלימה בין הצדדים.

כוחות הביטחון - של חמאס (...) השומרים על נוכחות חמושה בשטח למרות הדיונים על עתיד הרצועה, נכחו באירוע והתערבו באופן פעיל כדי להשתלט על המתפרעים ולהפסיק את הקטטה ההמונית.

הדיווחים על התסכול כלפי הנהגת חמאס מתרבים ככל שמעמיקים ההרס והסבל ההומניטרי ברצועת עזה, למרות שבשלב זה נראה כי אין כוונה לחמאס להניח את נשקו או לוותר על השליטה ברצועה.