חשיפה מסוכנת: חבר קונגרס חשף את המעברים הסודיים מתחת לקפיטול

מעבר סודי בקפיטול

סרטון יוצא דופן שהעלה חבר הקונגרס הרפובליקני מצפון קרוליינה, טים מור, לרשתות החברתיות, מכה גלים במסדרונות השלטון. בסרטון, נראה מור כשהוא מרים לוח רצפה תמים למראה בתוך בניין הקפיטול, וחושף תחתיו גרם מדרגות תלול ונסתר המוביל אל מעמקי האדמה. "זהו אחד הדברים המרתקים בקפיטול של ארה"ב," אומר מור בסרטון בעודו מציג את הפתח המפתיע. "בבניין הזה, שבנייתו החלה במאה ה-17, יש כל מיני מעברים נסתרים קטנים. ראיתם שפשוט הרמתי את הכיסוי הזה... יש כאן מעבר". מדובר במדרגות ישנות שהיו בשימוש בעבר ונאטמו, הממוקמות ממש בסמוך ל"היכל הפסלים", המקום ששימש בעבר כאולם המליאה של בית הנבחרים.

החשיפה אינה רק אדריכלית, אלא טומנת בחובה היסטוריה מדממת. לפי דבריו של מור, המעבר הנסתר קשור לאחד הרגעים הדרמטיים בתולדות ארה"ב, הפלישה הבריטית בשנת 1814.

"מספרים לי ,אני לא יכול לאמת את זה, שגרם המדרגות הזה, שנפתח כלפי חוץ אם יורדים בו, היה אחד מאלו שבהם השתמשו החיילים הבריטים כשפרצו לקפיטול במהלך המלחמה... כשהם תקפו את וושינגטון".

למרות שמור מציג את הגילוי כ"סוד קטן" שהוא נוהג להראות לקבוצות סיור קטנות המגיעות ממדינתו, המהלך מעורר שאלות קשות. רשת המנהרות שתחת הקפיטול נועדה, בין היתר, למעבר מאובטח של חברי קונגרס בזמני חירום ואיומים ביטחוניים. חשיפת נתיבים אלו באופן פומבי ברשת האינטרנט מעלה תמיהה בקרב גורמים שונים: "מדוע הוא חושף זאת כלאחר יד ברשת?" תהו מבקרים, בהתייחס לרגישות הביטחונית של המקום.

מור, מצדו, נראה משועשע מהחוויה ומציין כי אפילו הוא הצליח להשתחל למעבר הצר: "תאמינו או לא, האני הגדול שלי באמת הצליח לרדת, ויותר חשוב, לצאת מהמסדרון הזה. אני לא עומד להדגים את זה שוב היום, אבל די לומר שהצלחתי לחיות כדי לספר על כך". בעוד הילדים בסיורים "מתים על זה", נראה שהמבוגרים ואולי גם אנשי הביטחון של הקפיטול קצת פחות.