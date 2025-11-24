חוקר מערות אמריקאי נמצא בבטן האדמה בטורקיה בעומק של לא פחות מ-1000 מטרים ואינו יכול לצאת משם לאחר שמצבו הרפואי התדרדר | החוקר חולה ומדמם ומשלחות חילוץ מכל העולם נאבקים להוציאו משם בחיים - וזה עלול לקחת עוד זמן (בעולם)
קבוצת ילדים ששיחקה במערה בעיר העתיקה שמה קץ לפרשת ששת ספרי התורה הגנובים: בארגזים סגורים, התגלו ספרי התורה שנעלמו לפני שבוע. כזכור, הפריצה לבית-הכנסת התרחשה במהלך ליל שבת נפרץ בית הכנסת חב"ד 'צמח צדק' בעיר העתיקה בצפת. מתפללי בית הכנסת שהגיעו ללימוד חסידות לפני תפילת שחרית גילו את הפריצה ופרצו בבכי