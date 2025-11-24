הרשת הגדולה בעולם: 111,000 עכבישים נצפו בתוך מערת גופרית

במעמקי "מערת הגופרית", הממוקמת על גבול יוון־אלבניה, התגלתה רשת קורי עכביש קולוסאלית המשתרעת על פני שטח של 106 מטרים רבועים. חוקרים סבורים שזו עשויה להיות רשת קורי העכביש הגדולה ביותר בעולם שנמצאה אי פעם.

המושבה ה"יוצאת דופן" הזו היא ביתם של יותר מ-111 אלף עכבישים, הכוללת כ-69 אלף פרטים מהמין Tegenaria domestica (עכביש המשפך הביתי) ויותר מ-42 אלף פרטים מהמין Prinerigone vagans.

התגלית נחשבת חריגה במיוחד מכיוון שזוהי העדות הראשונה לכך ששני המינים הללו חיים יחד בהתנהגות קולוניאלית ובמבנה מרושת משותף. הדבר מפתיע במיוחד, שכן העכביש Tegenaria domestica ידוע כמי שאמור לטרוף את Prinerigone vagans.

סוד הקיום בחשכה ובגופרית השלום מתאפשר בזכות סביבת המחייה הקיצונית: המערה, שנוצרה על ידי חומצה גופרתית, היא מערכת אקולוגית כימו-אוטוטרופית – כלומר, היא נתמכת על ידי חיידקים מחמצני גופרית במקום אור שמש. המזון העיקרי של העכבישים הוא נחיל "צפוף במיוחד" של ימשושיים שאינם עוקצים, אשר ניזונים בעצמם מאותם חיידקים.

החוקרים משערים כי שפע המזון, יחד עם היעדר האור הקבוע במערה, משפיעים על ראיית העכבישים ומונעים מהם לאכול את עמיתיהם למושבה. ניתוחי דנ"א הראו כי עכבישי המערה שונים גנטית מקרוביהם החיים בחוץ, מה שמצביע על כך ששוֹכְנֵי המערות הסתגלו לתנאי החשכה והבידוד.

ד"ר אישטוואן אוראק, ראש צוות המחקר, סיכם את ההתרגשות: "לעתים קרובות, אנו חושבים שאנו מכירים מין לחלוטין, שאנו מבינים עליו הכול, אך תגליות בלתי צפויות עדיין יכולות להתרחש".