אפשר לנהוג על המים? הגשר הצף של סין שמרתק את העולם | צפו

האם באמת אפשר "לנהוג על המים"? התשובה היא כן, בגשר הצף שיזיגואן הנמצא במחוז חוביי שבמרכז-מזרח סין. המבנה המרהיב הזה הוא יותר מרק גשר. זוהי למעשה טיילת באורך של כ-500 מטרים וברוחב של 4.5 מטרים, הצפה על פני המים.

גשר שיזיגואן הוא פלא ארכיטקטוני שאינו דורש שום סוג של תמיכת עמודים או בנייה מוצקה. הוא נפתח לציבור ב-1 במאי 2016, ומתפתל בדרך מתפתלת וסלולה בין שני צוקים תלולים, עוקב אחר מהלכו הטבעי של נתיב המים שעומקו באזור זה הוא כ-60 מטרים.

ה"שביל הצף" מורכב מכשלושים מודולים צפים העשויים פלדה וחומר קצף. המבנה הייחודי שואב השראה מגשרי העץ של סין העתיקה והוא לא רק יפהפה ומעורר השראה, אלא גם פונקציונלי להפליא: גמישות המסלול מאפשרת לו לעמוד בלחצים הנגרמים משינויים במפלס המים במהלך שיטפונות או עונות גשומות.

מעבר ליופיו, הגשר הוא בר-קיימא, שכן יצירתו הותירה השפעה מינימלית ביותר על הסביבה. היעדר עמודי בטון מאפשר שלא לשנות את האיזון המורפולוגי של האזור, והמבנה כולו ניתן לפירוק בקלות אם יהיה צורך בכך. הגשר מחבר שני כפרים סמוכים ויכול לשאת כ-10,000 איש בו זמנית בהליכה. עבור כלי רכב, התנועה מותרת בכיוון אחד בלבד בשל צרות הכביש.