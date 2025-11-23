צפו: עימות ימי דרמטי בין יוון לטורקיה

משרד ההגנה הטורקי פרסם בימים האחרונים תיעוד אשר חשף לכאורה את כוחות משמר החופים היווני דוחקים מהגרים חזרה אל המים הטורקיים. התיעוד המטריד לוכד עימות ימי חריף ליד האי סאמוס.

הצילומים מציגים ספינת משמר חופים יוונית מתנגשת בסירת מהגרים סמוך לסאמוס במטרה מוצהרת לחסום את הגעתה ליוון. כתוצאה מההתנגשות ומאמצי החסימה, כלי השיט נאלץ לשוב על עקבותיו לכיוון טורקיה.

על פי הצהרת משרד ההגנה הטורקי, סירת משמר החופים היוונית זוהתה דוחפת מהגרים בלתי חוקיים בסירת הגומי שלהם לכיוון מערב יילאנצ'י בורנו שבמחוז איידין. לאחר דחיפת המהגרים, סירה אזרחית שהייתה באזור קשרה את סירת המהגרים וגררה אותה מזרחה, ולבסוף שחררה אותם אל תוך המים הטריטוריאליים של טורקיה. המהגרים בסירת הגומי חולצו על ידי סירת משמר חופים טורקית שהגיעה לאזור.

אירועים כאלה מתרחשים במסגרת ניסיונות של סירות רבות של מהגרים לערוך את המסע הימי המסוכן מהחוף הטורקי לאיים היווניים, בתקווה להגיע בסופו של דבר למדינות המשגשגות של האיחוד האירופי. טורקיה, ארגוני זכויות אדם בינלאומיים וארגוני צדקה תיעדו פעמים רבות את הנוהג הבלתי חוקי לכאורה של אתונה - דחיקת מהגרים חזרה למים הטורקיים (pushbacks), בטענה שהוא מפר את החוק הבינלאומי.

מנגד, אתונה מכחישה בתוקף קיומם של "דחיקות לאחור" אלו. יוון טוענת כי משמר החופים שלה הציל מאות אלפי מהגרים המגיעים בסירות קטנות מטורקיה, ומדגישה את הצורך להגן על גבולותיה, שהם גם גבולות האיחוד האירופי, מפני הגירה בלתי חוקית המונית. יוון אף הגבירה את הסיורים בים האגאי בסיוע סוכנות מעקב הגבולות האירופית, פרונטקס.