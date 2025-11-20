הסרטון שטראמפ פרסם ( צילום: העמוד הרשמי )

הפגישה שקיים דונלד טראמפ השבוע עם יורש העצר הסועדי השנוי במחלוקת מוחמד בן סלמאן, ממשיכה להכות גלים בעולם, אך בשוליה היא כללה גם את כוכב הכדורגל העולמי כריסטיאנו רונאלדו, רונאלדו (שמשחק היום בנבחרת הסעודית) היה חלק מפמליית יורש העצר.

הנשיא אירח את המשלחת לארוחת ערב מפוארת, בה נכח גם אילון מאסק, "הידיד-אויב" של טראמפ. טראמפ אף התבדח בפני הסועדים כי בנו, בארון, זכה לפגוש את רונאלדו, וכי כעת הוא "מכבד את אביו (טראמפ עצמו) קצת יותר". במהלך השעות המוקדמות של יום חמישי, פרסם טראמפ סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, הסרטון המוזר מציג אותו משחק כדורגל במשרד הסגלגל עם הכוכב הפורטוגלי.

הציוץ של טראמפ

רונאלדו הביע בעבר את רצונו לפגוש את טראמפ, ואף אמר כי "אני רוצה יום אחד לפגוש אותו, לשבת איתו, כי הוא אחד האנשים שאני באמת אוהב אותו". הוא אף התרברב בימים האחרונים כי אם כל הכבוד לנשיא, הוא מפורסם יותר מטראמפ, באומרו "בעולם מכירים אותי יותר ממנו".