התופעה הנדירה: כך מצמיחים בני אדם קרניים

ז'אנג רויפאנג האשה והקרן ( צילום: רשתות חברתיות )

תמיד חשבתם שרק לוושתי יש קרן? אז כדאי שתכירו את תופעה אמיתית שבה בני אדם יכולים להצמיח קרניים. מה שנראה במבט ראשון כדבר מפתיע ומוזר, הוא למעשה תופעה רפואית מתועדת, לעיתים מצמררת, המכונה "קרן עורית" (Cutaneous horn).

אחד המקרים המפורסמים והמתועדים ביותר הוא זה של ז'אנג רויפאנג, קשישה בת 101 ממחוז הנאן שבסין. על מצחה של ז'אנג צמחה קרן באורך שישה סנטימטרים, המזכירה בצורתה ובצבעה השחור קרן של עז. בניה המודאגים סיפרו כי הכל התחיל ככתם שחור קטן וחסר חשיבות, אך עם הזמן הוא צמח לממדים מעוררי השתוממות, וכעת נראה שקרן נוספת מתחילה לבצבץ בצדו השני של המצח. הקרניים הללו מורכבות מקראטין דחוס אותו חלבון בדיוק שבונה את הציפורניים והשיער שלנו, ומהווה גם את הבסיס לקרניים ופרסות של בעלי חיים. הקרן נוצרת כתוצאה מהצטברות של תאים מתים ופיגמנטים, ויכולה להופיע בגוונים של צהוב, חום או אפור. למרות שהגורם המדויק אינו ידוע תמיד, חוקרים מאמינים כי חשיפה ממושכת לקרינת UV מהשמש מהווה טריגר מרכזי לצמיחתן, מה שמסביר מדוע הן מופיעות לרוב על הפנים והידיים.

קרן עורית באוזן ימין ( צילום: By Jojo - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26375571 )

ברוב המקרים מדובר בגידולים שפירים שאינם כואבים, אך התופעה אינה חפה מסיכונים. הסטטיסטיקה מראה כי עד 20% מהמקרים עלולים להיות ממאירים או טרום-ממאירים, ולהעיד על סוגים מסוימים של סרטן העור. ההיסטוריה רצופה במקרים קיצוניים, כמו זה של הצרפתייה "האלמנה סאנדיי" מהמאה ה-19, שגידלה על מצחה קרן באורך בלתי נתפס של כמעט 25 סנטימטרים במשך שש שנים, לפני שהוסרה בהצלחה על ידי מנתח.