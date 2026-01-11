כיכר השבת
התופעה הנדירה: כך מצמיחים בני אדם קרניים

הקרן העורית, היא תופעה נדירה שבה בני אדם מצמיחים קרניים קשיחות | ממקרים מתועדים בסין ועד להיסטוריה המצמררת של "האלמנה סאנדיי" ו"המלכה ושתי" - כיצד בליטה פשוטה על העור יכולה להפוך למראה מסתורי? (בעולם)

8תגובות
ז'אנג רויפאנג האשה והקרן (צילום: רשתות חברתיות)

תמיד חשבתם שרק לוושתי יש קרן? אז כדאי שתכירו את תופעה אמיתית שבה בני אדם יכולים להצמיח קרניים. מה שנראה במבט ראשון כדבר מפתיע ומוזר, הוא למעשה תופעה רפואית מתועדת, לעיתים מצמררת, המכונה "קרן עורית" (Cutaneous horn).

אחד המקרים המפורסמים והמתועדים ביותר הוא זה של ז'אנג רויפאנג, קשישה בת 101 ממחוז הנאן שבסין. על מצחה של ז'אנג צמחה קרן באורך שישה סנטימטרים, המזכירה בצורתה ובצבעה השחור קרן של עז. בניה המודאגים סיפרו כי הכל התחיל ככתם שחור קטן וחסר חשיבות, אך עם הזמן הוא צמח לממדים מעוררי השתוממות, וכעת נראה שקרן נוספת מתחילה לבצבץ בצדו השני של המצח.

הקרניים הללו מורכבות מקראטין דחוס אותו חלבון בדיוק שבונה את הציפורניים והשיער שלנו, ומהווה גם את הבסיס לקרניים ופרסות של בעלי חיים. הקרן נוצרת כתוצאה מהצטברות של תאים מתים ופיגמנטים, ויכולה להופיע בגוונים של צהוב, חום או אפור. למרות שהגורם המדויק אינו ידוע תמיד, חוקרים מאמינים כי חשיפה ממושכת לקרינת UV מהשמש מהווה טריגר מרכזי לצמיחתן, מה שמסביר מדוע הן מופיעות לרוב על הפנים והידיים.

קרן עורית באוזן ימין (צילום: By Jojo - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26375571)

ברוב המקרים מדובר בגידולים שפירים שאינם כואבים, אך התופעה אינה חפה מסיכונים. הסטטיסטיקה מראה כי עד 20% מהמקרים עלולים להיות ממאירים או טרום-ממאירים, ולהעיד על סוגים מסוימים של סרטן העור. ההיסטוריה רצופה במקרים קיצוניים, כמו זה של הצרפתייה "האלמנה סאנדיי" מהמאה ה-19, שגידלה על מצחה קרן באורך בלתי נתפס של כמעט 25 סנטימטרים במשך שש שנים, לפני שהוסרה בהצלחה על ידי מנתח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
בגדול אני לא רעבה עד מחר....
הצל
6
לושתי היה זנב לא קרן!! המקור היחיד לקרן של ושתי זה מהגננות בגן..
חיים
5
זה ממש AIאו פוטושופ. לא מאמינה
רבקה
ראיתי צילומים כאלה הרבה לפני המצאת ה AI, כולל ההסבר הרפואי.
מישהו
4
בעעההה🤢🤮🤢🤮😱👹
יאכס
3
קרן אולטרה סגולה,על הראש,מראה פתאומי ונדיר ומשה לא ראה כי קרן עור פניו...
משה רבינו
2
זה נראה ערוך
ליב
1
אי אפשר לחתוך את זה?
אחשורוש

