ביום שישי האחרון התפתח עימות במרכז ירושלים בין שוטר מג״ב ששהה בחופשה לבין מספר ערבים תושבי מזרח העיר, שבמהלכו ירה השוטר פעמיים באוויר מנשקו האישי.

האירוע שהתרחש סמוך לבית הקפה ״קדוש״ שבשכונת ממילא, תועד על ידי אחד המעורבים. בסרטון נשמעים הצדדים מתווכחים, כאשר הגברים צועקים לעבר השוטר ודורשים ממנו להזדהות. בשלב מסוים נראה השוטר שולף את האקדח, יורה באוויר ומכוון את הנשק לעברם, תוך שהוא צועק: ״זוז ממני עכשיו, יש לך שנייה לזוז״.

למרות הירי, הגברים המשיכו לצלם ולצעוק לעברו. כעבור שניות אחדות נראה השוטר מתקרב אליהם פעם נוספת כשהוא מכוון את האקדח לעברם וצועק: ״על הרצפה כולם עכשיו״.

בהמשך הוא תועד בועט באחד הגברים, ממשיך לכוון לעברם את הנשק ומנסה למנוע מאחד מהם להיכנס לרכב שחנה במקום, תוך שהוא טורק את דלת הרכב וקורא: ״אל תיכנס לרכב״.

בהמשך האירוע נשמע השוטר צועק לעברם: ״אתם תקפתם שוטר״. בשלב זה הגיע למקום אדם נוסף, שהצטרף אליו ותועד מרסס גז פלפל לעבר הגברים, כולל לעבר מי שתיעד את האירוע, שצעק בתגובה: ״על מה עליי?״. לאחר מכן החל המתעד להימלט מהמקום, ובסוף הסרטון נשמעת ירייה נוספת ממרחק, השלישית במספר.

מדוברות המשטרה נמסר בתגובה: "בהמשך לפניות כתבים אודות אירוע ירי באויר ע"י שוטר במהלך עימות עם 2 חשודים מסוף השבוע בירושלים, נעדכן כי המקרה נחקר במשטרה ודיווח הועבר למח"ש".