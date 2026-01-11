נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (ראשון) כי אספקת הנפט והכספים מוונצואלה לקובה תיעצר לחלוטין, וקרא לממשל בהוואנה להגיע להסכם מול וושינגטון לפני שיהיה מאוחר מדי.

האיומים מגיעים בהמשך למעצרו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו על ידי כוחות אמריקאים ב-3 בינואר, צעד שערער את בעלת הברית המרכזית של קובה באזור.

בפרסום ברשת החברתית כתב טראמפ כי קובה התקיימה במשך שנים על חשבון משאביה של ונצואלה בתמורה למתן שירותי אבטחה לדיקטטורים ששלטו בה. "לא יהיה עוד נפט או כסף שיעבור לקובה - אפס!", הצהיר הנשיא והוסיף כי ונצואלה אינה זקוקה עוד להגנה מצד מי שכינה בריונים וסחטנים, שכן כעת צבא ארצות הברית הוא שיגן עליה.

המתיחות בין המדינות החריפה בעקבות הפשיטה בקראקס, בה נלכדו מדורו ורעייתו סיליה פלורס הממתינים כעת למשפט בארצות הברית. ממשלת קובה אישרה כי 32 מאזרחיה, ששימשו כמאבטחי המשטר בוונצואלה, נהרגו במהלך המבצע האמריקאי. נשיא קובה, מיגל דיאס-קאנל, כינה את ההרוגים לוחמים אמיצים שנפלו בעימות מול טרוריסטים במדים.

במקביל להצהרות המדיניות, ארצות הברית החלה להחרים מכליות נפט שהיו בדרכן לקובה, מה שהוביל להחרפת משבר החשמל והדלק באי. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ציין כי הנהגת קובה נמצאת בצרות צרורות ועליה להיות מודאגת מאוד מהמצב החדש. טראמפ אף הביע תמיכה פומבית ברעיון שרוביו, בן למהגרים מקובה, יכהן בעתיד כנשיא המדינה.

הנשיא האמריקאי נמנע מלפרט את תנאי ההסכם שהוא דורש מקובה או את הצעדים הבאים שבכוונתו לנקוט, אך הבהיר כי להערכתו התערבות צבאית ישירה אינה נחוצה בשלב זה מאחר שהמדינה קרובה לקריסה.

בצעד המערב אמירות אישיות עם מדיניות חוץ נוקשה, הביע הנשיא דונלד טראמפ תמיכה ברעיון שמזכיר המדינה מרקו רוביו ימונה להנהגת קובה.

טראמפ שיתף ברשת החברתית פוסט של פעיל שמרני שחזה כי רוביו, בנם של גולים קובנים, יהפוך לנשיא הבא של מדינת האי. על כך הוסיף הנשיא את התגובה "נשמע לי טוב!". התבטאות זו, אף שנעשתה בסגנונו המוכר של טראמפ ברשתות החברתיות, נתפסת בוושינגטון כחלק מהגברת הלחץ הפסיכולוגי על הממשל הקומוניסטי בהוואנה, במיוחד לאור תפקידו המרכזי של רוביו בתכנון המהלכים האחרונים באזור.