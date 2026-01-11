כיכר השבת
"אמרו לנו שהוא חזק, שלא נהיה עצובים": הבן של נשיא וונצואלה המודח שובר שתיקה

"אנחנו לוחמים, אל תהיו עצובים": בנו של ניקולס מדורו חושף מסר ישיר מבית המעצר בניו יורק, שבוע לאחר הפשיטה הצבאית האמריקנית בקראקס (חדשות בעולם)

הבן של מדורו - חבר הפרלמנט בוונצואלה (צילום: מסך)

לאחר ימים של טלטלה מדינית חסרת תקדים, בנו של הנשיא המודח של ונצואלה שובר שתיקה ומספק הצצה נדירה למצבו של אביו מאחורי הסורגים בארצות הברית. בסרטון שהופץ בשבת על ידי מפלגת השלטון (PSUV), חשף חבר הפרלמנט ניקולס מדורו גרה כי אביו מבקש להעביר מסר של חוסן לאזרחים בוונצואלה.

גרה חשף כי המידע על מצב אביו מגיע גם מהצוות המשפטי המלווה את הזוג. "עורכי הדין אמרו לנו שהוא חזק, שלא נהיה עצובים", שיתף הבן בקול רועד. לדבריו, אביו ביקש להעביר מסר ישיר למשפחתו ולתומכיו שנותרו מאחור: "אל תהיו עצובים, כי אנחנו בסדר".

הציטוטים הללו, המגיעים לאחר הופעתם של הזוג בבית המשפט הפדרלי ב-5 בינואר - שם כפרו בכל האישומים - נועדו לחזק את רוחם של נאמני המשטר. גרה המשיך לצטט את אביו כמי שמסרב להישבר מהמעצר שהחל בפשיטה צבאית אמריקנית ב-3 בינואר: "אנחנו לוחמים. אני לוחם".

בעוד הנשיאה בפועל, דלסי רודריגז, מבטיחה לפעול להשבתם של מדורו ופלורס למדינה ומגנה את "התוקפנות האמריקנית", נראה כי דברי הבן נאמרים כדי להרים את המורל של התומכים ברחובות ונצואלה הבוערים.

