משרד המשפטים האמריקני שחרר לציבור את כתב האישום המלא נגד ניקולס מדורו, נשיאה הלא-לגיטימי של וונצואלה | מדורו מתואר בכתב האישום כסוחר סמים שהביא למותם של אמריקנים רבים, האיש על ראשו הובטח פרס של מיליוני דולרים הובא הלילה למעצר אמריקני (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם הערב לאחר לכידתו של נשיא וונצואלה ניקולס מדורו | הנשיא תיאר כי ארה"ב החשיכה את קראקס ומנעה מוונצואלה תגובת נגד ללכידתו של מדורו | טראמפ תיאר מתקפה משולשת מהאוויר, הים והיבשה, עד שהכוחות הגיעו למתחם המבוצר ולכדו את הטרוריסט | לאחר הגשת כתב האישום, מדורו ואשתו יועמדו לדין בניו יורק או במיאמי (חדשות, בעולם)