בזמן שהעולם עקב בדריכות אחר המתיחות הגיאופוליטית בין וושינגטון לקראקס, איש לא שיער שהגורם המכריע שהוביל לפשיטה צבאית נועזת לא היה רק נפט או פוליטיקה – אלא סגנון הריקוד של ניקולס מדורו.

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס" כי חיבתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, לריקודים פומביים אל מול מצלמות הטלוויזיה, הייתה גורם מפתח בהחלטת ממשל טראמפ לשלוח כוח עילית של צבא ארה"ב כדי לעצור אותו. על פי הדיווח, שהתבסס על גורמים המעורבים בדיונים חסויים, הופעותיו הקלילות של מדורו בשבועות האחרונים נתפסו בבית הלבן כפרובוקציה מכוונת וכזלזול מוחלט באיומי ארה"ב.

הקש ששבר את גב הגמל, כך לפי פתיח הכתבה בטיימס, היה סרטון שבו נראה מדורו מקפץ לצלילי מוזיקה אלקטרונית, בעוד שקול מוקלט חוזר באנגלית על המשפט: "No crazy war" (בלי מלחמה מטורפת). בוושינגטון פירשו את המהלך כקריאת תיגר אישית. "זה היה מהלך ריקוד אחד יותר מדי", נכתב בשורת הפתיחה של הכתבה בטיימס.

הדרמה הגיעה לשיאה לאחר שמדורו דחה אולטימטום אמריקאי לעזוב את תפקידו ולצאת לגלות בטורקיה. ימים ספורים לאחר שארה"ב תקפה רציף בונצואלה ששימש לסחר בסמים, מדורו שוב עלה לבמה, רקד בביטול והפגין זלזול בהסלמה. עבור הנשיא טראמפ, זה היה הסימן שהמנהיג הונצואלי מאמין כי איומי ארה"ב הם "בלוף" בלבד. גורמים בממשל מסרו לטיימס כי הופעותיו של מדורו לא היו סתם שעשוע, אלא נתפסו כ"פרובוקציה מכוונת"

התגובה לא איחרה לבוא. בשבת האחרונה, יחידת עילית של צבא ארה"ב ביצעה פשיטה נועזת לפני עלות השחר בקראקס. מדורו ורעייתו, סיליה פלורס, נתפסו והוטסו ישירות לניו יורק, שם הם עומדים בפני אישומים חמורים של סחר בסמים.

הנשיא טראמפ הצהיר כי בכוונת ארה"ב "לנהל" את ונצואלה למשך תקופה לא מוגדרת כדי להשיב את אינטרסי הנפט האמריקאיים, הכרזה שעוררה סערה בעולם אך זכתה לשבחים מפתיעים מצד חלק מהנהגת המפלגה הדמוקרטית.