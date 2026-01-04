נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בשבת כי נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, ששולט במדינה הדרום-אמריקנית מאז 2013 - נלכד בפעולה אמריקנית נועזת, הודעה שהכניסה את העולם כולו להלם כללי.

בתחילה הסתפק הבית הלבן בפרסום הודעה יבשה של התפיסה: "ארצות הברית של אמריקה ביצעה בהצלחה מתקפה רחבת היקף נגד ונצואלה ונגד מנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר יחד עם רעייתו נתפס והוצא מהמדינה", נכתב בהודעה. "המבצע בוצע בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק של ארה״ב".

אך טראמפ, כמו טראמפ, לא הסתפק בזה. שעות לאחר מכן הוציא הנשיא סרטון בו נראה מדורו כשהוא מאתגר את ארה"ב בנאום שנשא "לבוא ולתפוס אותו". "בוא לקחת אותי, אני אחכה כאן", הכריז נשיא ונצואלה בפאתוס, והוסיף: "אל תחכה הרבה זמן, פחדן".

מייד לאחר מכן מוצג סרטון של מזכיר המדינה מרקו רוביו מציין "עכשיו אתה יודע", בליווי תמונה של הנשיא החטוף עם כיסוי עיניים יושב במטוס - וסרטון של טראמפ שמחייך חיוך מנצחים.

מדורו הובל הלילה אזוק לבית כלא בניו יורק, והוא מואשם יחד עם אשתו סיליה פלורס בהברחת סמים. מחר הוא צפוי להתייצב בבית המשפט הפדרלי במנהטן, להקראת כתב האישום החמור שהוגש נגדו.