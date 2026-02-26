הגן על עצמו עם פח אשפה: תקיפה חריגה תועדה במסעדה | צפו 

האמירה המוכרת בארה"ב “אל תתעסקו עם טקסס” קיבלה משמעות חדשה כאשר עובד מסעדה במדינה תועד כשהוא הודף תוקף באמצעות סל טיגון ופח אשפה.

עד ראייה בשם בילי ג’ונס סיפר לרשת המקומית KDFW כי בזמן שישב לאכול נכנס למקום גבר לבוש שחורים והחל לתקוף עובד. לדבריו, אחד העובדים הגיב מיד, היכה את האיש בראשו באמצעות סל טיגון ממתכת והפיל אותו לרצפה.

בשלב הזה ג’ונס החל לצלם, ובסרטון נראה מנהל המשמרת ממשיך להדוף את החשוד כשהוא מכה בו שוב ושוב עם פח אשפה, בעוד עובדים אחרים נשמעים קוראים למישהו ללחוץ על כפתור המצוקה ולהזעיק עזרה.

החשוד נמלט לבסוף מהסניף, והעובדים התקשרו למוקד החירום. המשטרה מסרה כי אנתוני ויליאם ניוהויס, בן 41 מטקסס נעצר בעקבות האירוע. בהודעת המשטרה נכתב כי הוא אותר בחניון האחורי כשהוא מדמם מראשו.

דובר מטעם הרשת מסר כי ביטחון הלקוחות והעובדים נמצא בראש סדר העדיפויות, וכי החברה מתייחסת לאירועים מסוג זה ברצינות ומשתפת פעולה באופן מלא עם הרשויות.