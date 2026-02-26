חריג: מטוס צבאי אמריקאי סטה מהמסלול והתרסק לתוך קיר בטון

תקרית צבאית חריגה אירעה ביום שלישי האחרון במחוז לוזון המרכזי בפיליפינים, כאשר מטוס אמריקאי התרסק לתוך מחסום בטון במהלך ניסיון להמראה. במטוס היו מספר חיילים אמריקאים שנפצעו בדרגות חומרה שונות.

האירוע התרחש במהלך אימון שהתקיים על כביש חלופי בעיר לאואק, במטרה להכין את הכוחות למצבי חירום שבהם מסלולי ההמראה הרגילים אינם זמינים, לדוגמה בעקבות ציקלונים או רעידות אדמה. האימון תואם מראש עם הרשויות המקומיות, כולל המשטרה והצבא הפיליפיני.

לפי הרשויות המקומיות, המטוס סטה מהמסלול במהלך ההמראה ותקע את עצמו במחסום הבטון.

מטוסי צבא אמריקאים פרוסים לעיתים קרובות בפיליפינים לסיוע בהקלה הומניטרית אחרי אסונות טבע, בהתאם להסכם משנת 1999 שמאפשר אימון משותף בין הצבאות.

האירוע מגיע ברקע מתיחות גוברת באזור, במיוחד בים סין הדרומי, שם נרשמו עימותים בין סין לפיליפינים על שטחים נתונים למחלוקת. ארצות הברית הבטיחה כי תגן על הפיליפינים בהתאם לאמנה ההדדית אם כוחותיהם יותקפו.