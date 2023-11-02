ה"ניו יורק טיימס" חושף הבוקר כי מאחורי המבצע ללכידת ניקולס מדורו עמדה סיבה אישית וביזארית במיוחד, שהצליחה להוציא את ממשל טראמפ משלוותו | בעוד הפרשנים עסקו באינטרסים כמו נפט ובסחר בסמים, מתברר כי דפוס התנהגות פומבי ספציפי של הרודן נתפס בבית הלבן ששבר את כללי המשחק (חדשות בעולם)
מפעל הטילים המתקדם בעיר אספהאן פוצץ על ידי רחפנים, על פי הפרסום בניו יורק טיימס, 'המוסד' עומד מאחורי התקיפה החריגה | באיראן משגרים היום איום לעבר ישראל: "הם יודעים שאנחנו נגיב למתקפה שלהם בצורה חריפה", אמר בכיר איראני בבוקר שאחרי המתקפה | כל הפרטים (חדשות, בעולם)