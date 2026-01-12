​דוברת הבית הלבן פרסמה מחדש אמש (ראשון) את עדותו של איש אבטחה שהיה נאמן לניקולס מדורו ושהה בזירה בעת הפשיטה האמריקנית בקראקס.

העדות מפרטת את שלבי המבצע והטכנולוגיה שהובילו להכרעת הכוחות המקומיים, בתיאור יוצא דופן שמדגיש את יכולותיו הסודיות של צבא ארה"ב.

​לדברי המאבטח, המבצע החל בהפתעה גמורה כאשר "כל מערכות המכ"ם שלנו הושבתו ללא כל הסבר".

הוא תיאר כי מיד לאחר מכן הופיעו כטב"מים רבים מעל עמדותיהם, וכי הכוחות בשטח "לא ידעו איך להגיב".

לאחר מכן הגיעו למקום כשמונה מסוקים מהם ירדו כעשרים לוחמים בלבד, עליהם אמר המאבטח כי "האנשים האלו היו מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית. הם לא נראו כמו שום דבר שנלחמנו נגדו בעבר".

​בהתייחסו למהלך הלחימה, ציין המאבטח כי "זה היה טבח. היינו מאות, אבל לא היה לנו סיכוי". הוא העיד על רמת דיוק וקצב אש יוצאי דופן, באומרו כי "נראה היה שכל חייל יורה 300 כדורים לדקה. לא יכולנו לעשות כלום".

המאבטח הרחיב על השימוש באמצעים לא קונבנציונליים וסיפר כי בשלב מסוים שוגר אמצעי שהפיק "גל קול אינטנסיבי מאוד". לדבריו, "פתאום הרגשתי כאילו הראש שלי מתפוצץ מבפנים. כולנו התחלנו לדמם מהאף. חלק הקיאו דם. נפלנו לקרקע, ללא יכולת לזוז".

​העדות מדגישה כי עשרים הלוחמים האמריקנים הכניעו מאות חמושים "ללא נפגע אחד" מצדם. "לא הייתה לנו שום דרך להתחרות בטכנולוגיה שלהם, בנשק שלהם", אמר המאבטח.

בסיום דבריו שלח מסר למדינות האזור המעריכות כי יוכלו להתעמת עם הצבא האמריקני: "אני שולח אזהרה לכל מי שחושב שהוא יכול להילחם בארצות הברית. אין להם מושג למה הם מסוגלים. אחרי מה שראיתי, אני לעולם לא רוצה להיות שוב בצד השני של זה. לא כדאי להתעסק איתם".

​לסיכום העריך המאבטח כי לתוצאות המבצע תהיה השפעה מכרעת על אמריקה הלטינית כולה, במיוחד לאור הצהרות הממשל האמריקני בנוגע למקסיקו. לדבריו, "כולם כבר מדברים על זה. אף אחד לא רוצה לעבור את מה שאנחנו עברנו. עכשיו כולם חושבים פעמיים".