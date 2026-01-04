מימין המערכת ה-Buk-M2E הרוסית - משמאל אחרי מבצע ארה"ב בונצואלה ( צילום: By Cancillería del Ecuador - https://www.flickr.com/photos/dgcomsoc/12960724045/in/set-72157641934319794, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38130767 - רשתות חברתיות )

התמונות של הפלישה עדיין מהדהדות בעולם, אבל יש כאלה שכבר צריכים לעשות שיעורי בית –כמו רוסיה. בזמן שבוונצואלה המפה הפוליטית נכתבת מחדש, הגאווה הטכנולוגית של מוסקבה נחלה תבוסה משפילה בשטח, כשהיא מוכיחה שוב שההבטחות הרוסיות על "שמיים סגורים" הן בעיקר על הנייר.

במרכז הדרמה עומדת מערכת ה-Buk-M2E המהוללת (המכונה 9K317E), פאר היצירה של התעשייה הביטחונית הרוסית, שנשלחה לקראקס כדי להגן על אתרים אסטרטגיים. על פי המפרט היבש, המערכת הזו אמורה להיות אימת הטייסים: היא מצוידת בטילים מדגם 9M317E ומסוגלת, תיאורטית, להתביית על 24 מטרות בו-זמנית בטווח של עד 20 קילומטרים. וונצואלה, שקיבלה משלוחים טריים של המערכת רק בסתיו 2025, מיהרה לפרוס אותה בבסיס האווירי "לה קרלוטה" ובערים לאורך החוף כתגובה לטיסות של מפציצים אמריקאיים.

מערכת ה-Buk-M2E אחרי הטיפול של צבא ארה"ב ( צילום: רשתות חברתיות )

אך ב-3 בינואר 2026, רגע האמת הגיע – והמערכת הרוסית פשוט קרסה. כוחות ארה"ב, במבצע צבאי נרחב שהוביל למעצרם של ניקולס מדורו ורעייתו, מחקו את ה-Buk-M2E בתקיפה אווירית מדויקת. בעוד שהמערכת כוללת עמדות פיקוד מתקדמות ומכ"מים על שלדות בלארוסיות מסיביות, כל אלו לא מנעו ממנה להפוך לערימת גרוטאות מעשנת בלב הבירה.

התוצאה הייתה ברורה: בעוד האמריקאים מסתערים על קראקס, מערך ההגנה האווירית הרוסי התפרק לחלוטין, מה שהשאיר את המשטר של מדורו חשוף וחסר אונים מול העוצמה המערבית. רוסיה, שקיוותה להציג את יכולותיה כמעצמה צבאית המספקת הגנה לבעלות בריתה, נותרה עם נזק תדמיתי כבד ושיעור כואב בנחיתות טכנולוגית.