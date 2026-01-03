כיכר השבת
מבצע "נחישות מוחלטת"

כך נראה טראמפ צופה בשידור חי בליל התקיפה בוונצואלה - והאיום של רוביו לאיראן

הבית הלבן פרסם הערב תמונות מרגעי התקיפה בוונצואלה ולכידתו של נשיאה ניקולס מדורו | בתמונות נראה טראמפ ישוב בכובד ראש, לצידו מכיר המלחמה פיט הגסת' ומזכיר המדינה מרקו רוביו | כך זה נראה (חדשות) 

(צילום: הבית הלבן)

הבית הלבן פרסם הערב (מוצ"ש) תמונות מהבית הלבן ברגעי התקיפה של ארה"ב בוונצואלה, בהן נראה נשיא ארה"ב לצד בכירי הממשל, שר המלחמה פיט הגסת' ומזכיר המדינה מרקו רוביו.

טראמפ התייחס הערב לכך שהוא צפה בשידור חי ברגעי לכידתו של מדורו ואמר: "מעולם לא ראיתי דבר כזה. הצלחתי לצפות בזה בזמן אמת, וצפיתי בכל היבט של זה", אומר הנשיא על לכידתו של הדיקטטור הוונצואלי ניקולס מדורו על ידי ארה"ב.

"זה היה מדהים לראות את המקצועיות - את איכות המנהיגות... מדהים", סיכם טראמפ.

מוקדם יותר הערב, התייחס מזכיר המדינה מרקו רוביו למבצע בראשות דונלד טראמפ והעביר מסר מאיים - אולי גם לאיראן, על כך שטראמפ אינו "משחק משחקים", כלשונו.

"אני מקווה שאנשים מבינים עכשיו. נשיא ארצות הברית אינו שחקן משחק. כשהוא אומר לך שהוא הולך לעשות משהו ולפתור בעיה, הוא מתכוון לזה. זה היה איום ישיר ישיר על האינטרס הלאומי", אמר רוביו.

בהקשר זה, הבית הלבן פרסם מחדש פוסט של הנשיא לשעבר ביידן שכתב:

"טראמפ מדבר בקשיחות על ונצואלה, אבל מעריץ בריונים ודיקטטורים כמו ניקולאס מדורו. כנשיא, אעמוד לצד העם הוונצואלי ולמען הדמוקרטיה".

טראמפ ברגעי התקיפה (צילום: הבית הלבן)
