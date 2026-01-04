לפחות 40 בני אדם נהרגו במהלך המתקפה הצבאית של ארצות הברית בוונצואלה, כך עולה מהערכות ראשוניות של גורמים במדינה שפורסמו היום (ראשון).

לפי הדיווחים, מניין ההרוגים כולל אנשי צבא, פקידי ממשל ואזרחים, שנהרגו בסדרת הפצצות שכוונו ליעדים אסטרטגיים ולמרכזי שלטון בקראקס ובמחוזות הסמוכים לה, במהלך ההשתלטות האמריקנית על ארמון הנשיאות.

סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגס, התייחסה לאבדות בנפש ואמרה כי "התוקפנות האמריקנית הלילה הייתה פושעת וגבתה את חייהם של גורמים רשמיים, אנשי צבא ואזרחים תמימים ברחבי המדינה".

התקיפות, שבוצעו במסגרת מבצע "נחישות מוחלטת", התמקדו בבסיס חיל האוויר לה קרלוטה ובמתקן הצבאי פורט תיונה. לצד היעדים הצבאיים, דווח על פגיעות במבנים אזרחיים, בהם בניין מגורים בן שלוש קומות באזור קאטיה לה מאר. באירוע זה נהרגה תושבת המקום בת 80, רוזה גונזלס. בבתי החולים הצבאיים בקראקס מטופלים בשעות אלו למעלה מ-90 פצועים מקרב כוחות הביטחון המקומיים.

שר הפנים, דיוסדאדו קאבלו, הצהיר בהופעה בטלוויזיה כי "בוצע רצח נגד קבוצת אזרחים תוך שימוש בכוח קטלני". קאבלו קרא לאזרחי המדינה לשמור על קור רוח והודיע כי כוחות הממשל נמצאים במצב גיוס.

במקביל, שגריר ונצואלה באו"ם, סמואל מונקאדה, שלח מכתב למועצת הביטחון בו הגדיר את הפעולה כ"מלחמה קולוניאלית". לדבריו, המבצע נועד "להרוס את צורת הממשל הרפובליקנית שלנו ולהטיל ממשלת בובות שתאפשר את ביזה של משאבי הטבע שלנו, כולל עתודות הנפט הגדולות בעולם".

בהודעה רשמית מטעם הממשלה בקראקס נטען כי המניע למתקפה לא היה תפיסתו של מדורו - אלא ניצול המשאבים של ונצואלה, כאשר נושא הנפט הוזכר בנאומו של טראמפ אתמול בלילה.

"תפיסת המשאבים האסטרטגיים של ונצואלה, במיוחד הנפט והמינרלים שלה, בניסיון לשבור בכוח את העצמאות הפוליטית של האומה". מנגד, הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי למרות פגיעה במסוק ופציעת מספר חיילים אמריקנים, לא נרשמו הרוגים בקרב הכוחות הפולשים.