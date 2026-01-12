כל זה לחינם? ההודעה של החברה האמריקנית שהקפיצה את טראמפ

חברת אקסון-מוביל הודיעה כי היא רואה בוונצואלה יעד שאינו ניתן להשקעה במצבו הנוכחי, וכי אין בכוונתה לשוב לפעול במדינה ללא שינויים מבניים ומשפטיים מרחיקי לכת, כך נאמר בפגישת המנכ"ל עם נשיא ארה"ב.

מנכ"ל חברת הנפט הגדולה בארצות הברית, דארן וודס, הבהיר כי לאור העובדה שנכסי החברה הוחרמו על ידי השלטונות בוונצואלה פעמיים בעבר, חזרה לפעילות במדינה תדרוש הגנות משפטיות יציבות ורפורמה מקיפה בחוקי האנרגיה המקומיים.

הודעת הסירוב עוררה את זעמו של הנשיא דונלד טראמפ, שהצהיר ביום ראשון כי הוא נוטה למנוע מהחברה להשתתף בשיקום ענף הנפט בוונצואלה. "לא אהבתי את התגובה של אקסון", אמר טראמפ לכתבים על סיפון המטוס הנשיאותי. "הם מנסים להיות יותר מדי חכמים, ואני כנראה אטה להשאיר אותם בחוץ".

דבריו של הנשיא הגיעו בעקבות פגישה שנערכה בסוף השבוע בבית הלבן עם שורה של בכירים בענף האנרגיה. במהלך הדיונים ניסה טראמפ לשכנע את החברות להשקיע סכום של כ-100 מיליארד דולר בשיקום התשתיות בוונצואלה לאחר הפלת שלטונו של ניקולס מאדורו. הנשיא הבטיח למנהלים כי הממשל האמריקאי יעניק להם הגנה מלאה וכי הם יעבדו ישירות מול וושינגטון ולא מול גורמים בוונצואלה.

במסגרת המאמצים להרגיע את השוק, חתם טראמפ על צו נשיאותי המגן על הכנסות הנפט של המדינה הדרום-אמריקאית מפני עיקולים משפטיים, במטרה להבטיח יציבות כלכלית ופוליטית. למרות צעדים אלו, באקסון-מוביל נותרו סקפטיים לגבי היכולת להבטיח את כספי המשקיעים לטווח ארוך. הממשל, מצדו, כבר החל בנקיטת צעדים מעשיים בשטח, הכוללים השתלטות על מכליות נפט וניהול מכירות של עשרות מיליוני חביות נפט גולמי ברחבי העולם.