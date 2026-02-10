כיכר השבת
שינוי מדיניות מובהק

לראשונה מאז חטיפת מדורו: מכלית נפט מוונצואלה בדרכה לישראל

ונצואלה שלחה את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה לישראל זה שש שנים | זאת לאחר שהייצוא של ונצואלה נפתח מחדש בעקבות לכידת הנשיא לשעבר ניקולס מדורו שהועבר למאסר בארה"ב | גורמים המקורבים לעסקה טענו כי המשלוח הועבר לקבוצת בזן, אך המידע לא פורסם באופן רשמי (בעולם)

מכלית נפט. אילסורטציה (צילום: שאטרסטוק)

ונצואלה שולחת את משלוח הנפט הגולמי הראשון לישראל לאחר מספר שנים, כחלק מהתהליך שבו יצוא הנפט הוונצואלי מתחדש בעקבות תפיסתו של הנשיא המודח ניקולס מדורו. המשלוח מועבר לקבוצת בזן, כך אמרו מקורות המעורבים בהסכם, שביקשו להישאר בעילום שם - כך על פי דיווח באתר בלומברג.

המשלוח, כאשר יגיע, יהיה המשלוח הראשון מסוגו מאז אמצע 2020, אז ישראל קיבלה כ-470,000 חביות. על פי הדיווח בבלומברג בבזן סירבו להגיב. גם משרד האנרגיה סירב להגיב על מקור הנפט שמגיע למדינה.

כזכור, בתחילת השנה כוחות ארה"ב תפסו את מדורו, והממשל של טראמפ הצהיר כי ייקח על עצמו את מכירות הנפט של ונצואלה. העסקה היא חלק מהשינוי המשמעותי בשוק הנפט הונצואלי מאז הדחת מדורו. עד להדחתו, רוב הנפט של ונצואלה זרם לסין, אך בחודש האחרון החלו משלוחים להגיע גם להודו, ספרד וארצות הברית – וכעת גם לישראל.

ישראל, שאינה חושפת בדרך כלל את מקורות הנפט שלה, מסתמכת בעיקר על נפט מאזרבייג׳ן, ולפעמים מיכליות נפט נעלמות ממערכות המעקב הדיגיטליות ברגע שמתקרבות לנמליה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר