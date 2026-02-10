לראשונה מאז חטיפת מדורו: מכלית נפט מוונצואלה בדרכה לישראל

ונצואלה שולחת את משלוח הנפט הגולמי הראשון לישראל לאחר מספר שנים, כחלק מהתהליך שבו יצוא הנפט הוונצואלי מתחדש בעקבות תפיסתו של הנשיא המודח ניקולס מדורו. המשלוח מועבר לקבוצת בזן, כך אמרו מקורות המעורבים בהסכם, שביקשו להישאר בעילום שם - כך על פי דיווח באתר בלומברג.

המשלוח, כאשר יגיע, יהיה המשלוח הראשון מסוגו מאז אמצע 2020, אז ישראל קיבלה כ-470,000 חביות. על פי הדיווח בבלומברג בבזן סירבו להגיב. גם משרד האנרגיה סירב להגיב על מקור הנפט שמגיע למדינה.

כזכור, בתחילת השנה כוחות ארה"ב תפסו את מדורו, והממשל של טראמפ הצהיר כי ייקח על עצמו את מכירות הנפט של ונצואלה. העסקה היא חלק מהשינוי המשמעותי בשוק הנפט הונצואלי מאז הדחת מדורו. עד להדחתו, רוב הנפט של ונצואלה זרם לסין, אך בחודש האחרון החלו משלוחים להגיע גם להודו, ספרד וארצות הברית – וכעת גם לישראל.

ישראל, שאינה חושפת בדרך כלל את מקורות הנפט שלה, מסתמכת בעיקר על נפט מאזרבייג׳ן, ולפעמים מיכליות נפט נעלמות ממערכות המעקב הדיגיטליות ברגע שמתקרבות לנמליה.