דוח מודיעין אמריקני מטיל ספק בנכונותה של דלסי רודריגז לשתף פעולה עם וושינגטון ארצות הברית דורשת מנשיאת ונצואלה הזמנית לנתק קשרים עם איראן ורוסיה בעוד המודיעין חושש כי היא אינה מחויבת לאסטרטגיה האמריקנית.

ממשל טראמפ דורש מנשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז, לנתק באופן רשמי את קשריה עם בעלות בריתה הבינלאומיות של המדינה ולגרש את נציגיהן. דוחות מודיעין שהגיעו לידי 'רויטרס' מעלים ספקות בנוגע לכוונותיה של רודריגז לבצע את המהלך, הכולל הרחקת יועצים ודיפלומטים מאיראן, סין, רוסיה וקובה.

רודריגז מונתה לתפקידה לאחר שב-3 בינואר שבו כוחות אמריקניים את הנשיא הקודם, ניקולאס מדורו.

למרות הלחץ מצד וושינגטון, בטקס השבעתה שנערך בתחילת החודש השתתפו נציגים מהמדינות היריבות לארצות הברית, והנשיאה הזמנית נמנעת עד כה מהצהרה על ניתוק היחסים עמן. בנאום שנשאה ביום ראשון האחרון אף התבטאה רודריגז נגד המעורבות הזרה בארצה ואמרה כי היה לה "די והותר" מהתערבות אמריקנית.

אמש, נשאל הנשיא טראמפ על האמירה המורדת של הנשיאה הזמנית, וענה: "אני לא שמעתי דבר כזה", והוסיף כי הוא מרוצה מהקשר עם הנשיאה החדשה.

בכיר בממשל טראמפ מסר בתגובה כי הנשיא "ממשיך להפעיל מנוף לחץ מקסימלי" על ההנהגה בקראקס וכי הוא "מצפה ששיתוף הפעולה הזה יימשך".

במקביל, גורמים אמריקניים מנסים ליצור ערוצי תקשורת עם בכירים במנגנוני הביטחון ובצבא ונצואלה, כהכנה לאפשרות שיוחלט לשנות את הגישה כלפי הממשל הנוכחי אם זה לא יעמוד בדרישות.

הערכות המודיעין מצביעות על כך שאנשי ממשל מדורו לשעבר, ובהם רודריגז, מחזיקים בעמדות המפתח הטובות ביותר לניהול המדינה בשל זיקתם העמוקה למגזר הנפט ולכוחות הביטחון.

מנהיגת האופוזיציה, מריה קורינה מצ'אדו, נחשבת למועמדת מועדפת על הבית הלבן בטווח הארוך, אולם כרגע היא חסרה את הקשרים הנדרשים לניהול המערכות המרכזיות במדינה. הנשיא טראמפ ציין לאחרונה כי הוא מעוניין לראות את מצ'אדו "מעורבת" בהנהגה, אך לא פירט מעבר לכך.

בניסיון לשמר את תמיכת הממשל, נקטה רודריגז במספר צעדים שנועדו לרצות את וושינגטון, כולל שחרור אסירים פוליטיים ואישור מכירה של בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט לארצות הברית. עבור האמריקנים, השגת שליטה פוליטית בוונצואלה היא מפתח לצמצום השפעת יריבותיה בחצי הכדור המערבי ולניצול עתודות הנפט הגדולות של המדינה החברה בארגון אופ"ק.

ב-15 בינואר הגיע מנהל ה-CIA, ג'ון ראטקליף, לביקור בקראקס כדי לדון עם רודריגז על עתידה הפוליטי של המדינה. עם זאת, לא ברור אם השיחות הובילו לשינוי בהערכות המודיעין המטילות ספק בנאמנותה לאינטרסים של ארצות הברית. הסיוע הנרחב שקיבלה ונצואלה בעבר מאיראן בתיקון בתי זיקוק, מרוסיה באספקת נשק ומסין בתמורה לנפט, מקשה על הממשל הזמני לזנוח את קשריו הוותיקים.

בשורה התחתונה, נראה כי נשיא ארה"ב לא הצליח להביא לשינוי המשטר הנאמן למדורו, וספק אם יצליח לשים את ידיו על עתודות הנפט של המדינה, ולנתק את הקשרים בין ונצואלה לציר הרשע, רוסיה, קובה, סין ואיראן.