טראמפ - האי חראג

תשומת הלב העולמית למבצע שאגת הארי-זעם אפי הייתה ממוקדת בתחילה בחילופי מהלומות צבאיות, אך מהר מאוד הוסטה לעבר עורק החיים הכלכלי של האזור: הנפט.

איראן חסמה למעשה את מצר הורמוז, הנתיב שדרכו עובר חמישית מאספקת הנפט העולמית וגרמה לטלטלה בשווקים ולזינוק מחירים לעבר ה-150 דולר לחבית. בעוד המערכה הצבאית צוברת תאוצה, נראה שיש מי שמנסים לייצר מצג שווא של מחלוקת. דיווחים ב"וול סטריט ג'ורנל" ובכלי תקשורת נוספים מיהרו לטעון כי ארה"ב "הזהירה" את ישראל שלא לתקוף מתקני אנרגיה באיראן ללא אישור מוושינגטון, בניסיון ברור לצייר את הממשל האמריקאי כגורם מרסן. אלא שהמציאות בשטח והצהרותיו הישירות של טראמפ מנפצות את הנרטיב הזה לרסיסים.

בסוף שבוע שעבר ארה"ב תקפה בעוצמה את האי חארג', מרכז ייצוא הנפט המרכזי של איראן. הנשיא טראמפ הצהיר כי התקיפות "החריבו לחלוטין" את היעדים הצבאיים באי, הכוללים מחסני טילים, אתרי אחסון מוקשים ומסלולי המראה.

טראמפ עצמו הוא זה שהורה על התקיפה המסיבית על האי חארג', תוך שהוא מבהיר כי הבחירה שלא להשמיד את תשתיות הנפט עד כה נבעה אך ורק מ"טעמי הגינות" זמניים.

עם זאת, האיום שלו ברור וחד: אם איראן תמשיך להפריע למעבר החופשי במצר הורמוז, מתקני הנפט יהיו הבאים בתור, והוא אף הוסיף בציניות כי ייתכן וארה"ב תכה באי "עוד כמה פעמים רק בשביל הכיף".

שר המלחמה הגסת' סיכם זאת בבהירות כשנשאל על קווים אדומים והבהיר: "הנשיא טראמפ יודע, ואני יודע, שלא מגלים לאויב או לתקשורת מה הם הגבולות שלך".

האי חארג' אינו סתם עוד יעד; מדובר ב"לב הפועם" של כלכלת איראן, אי קטן ששטחו כשליש ממנהטן אך ממנו יוצאים כ-90% מייצוא הנפט הגולמי של המדינה. זהו הקלף החזק ביותר של טראמפ, שכן שיתוק האי משמעותו קריסה מיידית של היכולת הכלכלית של איראן להמשיך בלחימה.

נכון לעכשיו, ארה"ב השיגה "עליונות אווירית מקומית" מעל איראן ופגעה קשות ביכולות הצבאיות באי, אך היא נמנעה מהרס טוטאלי של מסופי הטעינה כדי להותיר פתח ללחץ מדיני.

לצד הכוח האווירי, טראמפ ושר המלחמה שלו, פיט הגסת', כבר החלו בהזרמת כוחות נחתים (Marines) וספינות קרב כמו ה-USS Tripoli לאזור, כשהם מסרבים לשלול כניסה קרקעית של "מגפיים על הקרקע".

הגסת' הצהיר בלוחמנות כי ארה"ב תלך "רחוק ככל שיידרש" כדי להפיל את המשטר, תוך שהוא מבטיח "מוות והרס מהשמיים" ומתחייב לפעול ללא רחם וללא "כללי מעורבות טיפשיים". המפקד העליון של ארה"ב הבהיר כי המערכה לא תהיה "מלחמה אינסופית" נוספת, אלא מאמץ ממוקד לשבור את אחיזת איראן בנתיבי השיט, תוך דרישה לכניעה ללא תנאי.