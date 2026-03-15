כיכר השבת
הסלמה אזורית

תיעוד בצבע: כטב"מים מכים בלב בסיס ויקטוריה האמריקני בבגדאד

המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מעלות הילוך ומפרסמות סרטון המתעד פגיעה ישירה במתחם לוגיסטי של צבא ארה"ב בבסיס ויקטוריה סמוך לנמל התעופה הבינלאומי של בגדאד (העולם הערבי)

הכטב"מ פוגע בבסיס האמריקאי (צילום: רשתות ערביות)

ההסלמה במזרח התיכון - אתמול (מוצ"ש) המיליציות הפרו-איראניות פרסמו סרטון חדש המתעד פגיעת כטב"ם בתוך מתחם בסיס "ויקטוריה".

בסיס ויקטוריה הוא מתקן צבאי אמריקני גדול הממוקם סמוך לנמל התעופה הבינלאומי של בגדאד. הוא נחשב ליעד אסטרטגי ראשון במעלה מאחר שהוא משמש כמרכז לוגיסטי עצום לאחסון נשק, תחמושת ודלק, ומהווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי לכוחות הקואליציה בעיראק.

למרות עוצמת התיעוד, חשוב לציין כי ארה"ב לא אישרה רשמית שאכן הסרטון אמיתי, אך הדיווחים מהשטח מצביעים על רצף אירועים. באותו יום שבו פורסם התיעוד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית בבסיס הופעלו מספר פעמים והצליחו ליירט לפחות שני כטב"מים שניסו לפגוע במתקן.

המיליציות הן קבוצות עיראקיות חמושות המזוהות עם איראן ופועלות כ"פרוקסי" שלה באזור. קבוצות ששמות למטרה מתקנים אמריקניים אסטרטגיים, כחלק מהסלמה רחבה יותר בעקבות הפעילות של ישראל וארה"ב באיראן. הן עושות שימוש נרחב בטכנולוגיית כטב"מים וטילים כדי לאתגר את מערכות ההגנה של כוחות הקואליציה.

המתקפה על בסיס ויקטוריה היא רק חלק ממגמה רחבה יותר של הסלמה באזור. רק בימים האחרונים דווח כי גם שגרירות ארה"ב בבגדאד הותקפה בטילים, תקיפה שגרמה לעשן להיתמר ממבנה השגרירות.

הקרבה של בסיס ויקטוריה לעיר בגדאד ולנמל התעופה הופכת אותו למטרה "נוחה" וזמינה עבור המיליציות הפרו-איראניות, הממשיכות לאתגר את מערכי ההגנה האמריקניים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר