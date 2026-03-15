הודעה רשמית של הפנטגון הלילה אישרה כי ששת אנשי חיל האוויר האמריקאי שנהרגו בהתרסקות מטוס התדלוק בעיראק זוהו באופן סופי. הרשימה כוללת את מייג'ור ג'ון א' קלינר (33), קפטן אריאנה ג'י סאבינו (31), סמל טכני אשלי ב' פרואיט (34), קפטן סת' ר' קובל (38), קפטן קרטיס ג'יי אנגסט (30) וסמל טכני טיילר ה' סימונס (28).

האירוע הדרמטי התרחש ביום חמישי האחרון במערב עיראק, סמוך לגבול ירדן, במהלך "מבצע זעם אפי" בלב "מרחב אווירי ידידותי" וללא מעורבות של אש עוינת, כחלק מהלחימה מול איראן. מטוס התדלוק מסוג KC-135 Stratotanker, שהיה במשימת תדלוק אווירית, התנגש באוויר במטוס תדלוק נוסף מאותו סוג. מעל אזור טוראייביל, סמוך לגבול ירדן. תדלוק אווירי הוא מבצע מורכב הדורש דיוק מרבי ושמירה על טיסה צמודה מאוד בין כלי טיס כבדים.

בפנטגון ובפיקוד המרכז (CENTCOM) הבהירו כי האסון לא נגרם כתוצאה מאש עוינת או מ"אש ידידותית", ונסיבות התאונה עדיין נמצאות תחת חקירה

למרות שהאזור הוגדר כ"מרחב אווירי ידידותי" והצבא הדגיש כי לא מדובר באש עוינת, התוצאה הייתה קטלנית. בעוד המטוס השני הצליח לבצע נחיתת חירום בטוחה, המטוס של השישה התרסק אל הקרקע ללא ניצולים.

מותו של הצוות מעלה את מניין ההרוגים האמריקאים מאז תחילת הלחימה ב-28 בפברואר ל-13 חיילים.