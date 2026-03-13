צבא ארה"ב הודיע: 4 הרוגים בהתרסקות מטוס התדלוק בעיראק

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) אישר כי ארבעה אנשי צוות נהרגו בהתרסקות מטוס תדלוק אמריקני מדגם KC-135 במערב עיראק. מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים בשעה זו בניסיון לאתר שני אנשי צוות נוספים שהיו על סיפון המטוס.

לפי הודעת הצבא האמריקני, המטוס היה מעורב בתקרית אווירית עם מטוס תדלוק נוסף מאותו הדגם במהלך פעילות מבצעית במסגרת מבצע “Epic Fury”. התקרית הוגדרה כ"תאונת תדלוק" אווירית שאירעה במרחב אווירי ידידותי.

המטוס השני שהיה מעורב באירוע הכריז על מצב חירום והצליח לנחות בשלום בנמל התעופה בן גוריון.

בפיקוד המרכז מסרו כי הם מודעים לאובדן המטוס וכי החיפושים אחר אנשי הצוות הנעדרים נמשכים. במקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה.

במקביל, ארגון "ההתנגדות האיסלאמית בעיראק" – ארגון גג של מיליציות פרו-איראניות – טען כי הוא זה שהפיל את המטוס, אך בצבא ארצות הברית הדגישו כי אין כל אינדיקציה לכך שהאירוע נגרם מירי או מתקיפה עוינת.

מטוס KC-135, מתוצרת חברת בואינג, נכנס לשירות בשנות החמישים ונחשב לאחד המרכיבים המרכזיים בצי מטוסי התדלוק האווירי של צבא ארצות הברית.

האירוע התרחש על רקע המתיחות הביטחונית באזור מאז תחילת המלחמה האחרונה במזרח התיכון, שבמהלכה נהרגו עד כה שבעה חיילים אמריקנים וכ-150 נוספים נפצעו.