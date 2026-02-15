אלגוריתם בחדר הפיקוד: כך הבינה המלאכותית הובילה ללכידת מדורו

מסוקי UH‑60 / AH‑60 Black Hawk שהשתתפו במצבע ללכידת מדורו - במהלך המצבע ( צילום: חיל הנחתים האמריקאי מאת רב"ט מתיו וויליאמס -רשתות חברתיות )

לכידתו של נשיא ונצואלה לשעבר שהתרחשה לפני יותר מחודש ימים עדיין תופסת כותרות, ובימים האחרונים דיווח דרמטי חושף כי בעוד לוחמי העילית של צבא ארצות הברית פשטו על קראקס מצוידים במיטב אמצעי הלחימה והטכנולוגיה המודרנית, מי שניהלה בפועל את המערכה המורכבת מאחורי הקלעים הייתה מערכת בינה מלאכותית חסרת תקדים.

הפשיטה הנועזה, שהסתיימה בלכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מאדורו ורעייתו, התבססה על כוח אש אדיר והפצצות באתרים אסטרטגיים, אך המוח שחיבר את כל חלקי המבצע לכדי הצלחה מבצעית היה דיגיטלי לחלוטין. חשיפה בלעדית של העיתון וול סטריט ג'ורנל מגלה כי הפנטגון עשה שימוש במערכת המכונה "קלוד", מודל בינה מלאכותית שפותח על ידי חברת אנתרופיק, כדי להוציא לפועל את המשימה המסווגת. השימוש בטכנולוגיה זו בוצע דרך שותפות עם חברת פאלנטיר, המטמיעה מערכות נתונים מתקדמות בתוך זרועות הביטחון והאכיפה האמריקאיות. הבינה המלאכותית שימשה כגורם המנצח על המידע; היא עיבדה וסיכמה כמויות אדירות של מסמכים מודיעיניים לכדי תובנות מבצעיות, העניקה תמיכה בקבלת החלטות בזמן אמת עבור המפקדים בשטח, ואף סייעה בתיאום ובשליטה על כלי טיס בלתי מאוישים שפעלו במהלך הפעילות הצבאית.

פיצוצים משניים גדולים לאחר תקיפה אווירית אמריקאית באזור נמל התעופה היגארוטה בוונצואלה (צילום: רשתות חברתיות)

יכולות אלו הפכו את המערכת לכלי חיוני בשדה הקרב המודרני, אך הן גם הציפו עימות קשה בין ערכי החברה המפתחת לבין הצרכים המבצעיים של הממשל.

בעקבות הגילויים על מעורבות המערכת במבצע שכלל שימוש בכוח קטלני, מיהרו מנהלי חברת אנתרופיק להתנער מהאירוע ולהדגיש את מדיניות האתיקה המחמירה שלהם.

המנכ"ל דריו אמודיי, הידוע בקריאותיו לרגולציה ובטיחות, הצהיר כי המדיניות הרשמית אוסרת על שימוש בטכנולוגיה לקידום אלימות, פיתוח נשק או מעקבים, והביע חשש כבד מפני שילוב בינה מלאכותית במשימות קטלניות אוטונומיות. התנערות זו הובילה למתיחות שיא מול הפנטגון, כאשר שר ההגנה פיט הגסית' הבהיר כי הממשל לא יעסיק מערכות המטילות מגבלות על היכולת "להילחם במלחמות", דבר המעמיד כעת חוזה ענק בשווי מאתיים מיליון דולר בסכנת ביטול מיידית.