שוב זה קורה

מביך: מקרון ניסה לקבל יחס ממרץ - שהתעלם וסיפר בדיחה לסטארמר

נשיא צרפת עמנואל מקרון נתפס שוב ברגע מביך, כאשר נשיא גרמניה וראש ממשלת בריטניה התעלמו ממנו באופן די בוטה | בזמן שנכנס לחדר לביצוע תמונות פוטו-אופ עם מנהיגי ה-E3, נראים הגרמני והבריטי מצחקקים ביניהם תוך התעלמות מוחלטת מנוכחותו של מקרון (בעולם)  

בשולי ועידת מינכן לביטחון שהתקיימה היום (שבת), מנהיגי שלוש המדינות החזקות באירופה (E3), ניגשו לקיר הצילומים כאשר דגלי המדינות מאחוריהם, כנהוג.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את מנהיגי גרמניה ובריטניה נכנסים בתחילה לאולם, ולבסוף מצטרף אליהם גם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

בתיעוד נראים המנהיגים מתעלמים מנוכחותו של מקרון, גם כאשר הנשיא הצרפתי פונה לקנצלר הגרמני מרץ ומנסה למשוך את תשומת לבו.

במקום זאת, תוך התעלמות בוטה למדי מנוכחותו של האדם השלישי בחדר, נראה פונה לראש הממשלה הבריטי ואומר לו: "אני מקווה שדגל אירופה לא מפריע לך".

התיעוד הופץ בצרפת בעיקר, בזמן שחוסר הפופולאריות של הנשיא מקרון שוברת שיאים חדשים, עם שיעור תמיכה של 19% בלבד.

