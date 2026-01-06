פוטוגניות צבאית הטובה בעולם - מסוקי UH‑60 / AH‑60 Black Hawk - מערת המכ"ם הסינית ה-JY-27A. ( צילום: צילום חיל הנחתים האמריקאי מאת רב"ט מתיו וויליאמס -רשתות חברתיות )

בעוד העולם כולו עסוק ללעוג למערכות ההגנה הרוסיות שהפכו לערימת גרוטאות מעשנת בלב קראקס, מתברר כי הגאווה הטכנולוגית של בייג'ינג נחלה תבוסה משפילה לא פחות. המערכת הסינית, שהובטחה כ"קוטלת חמקנים", התגלתה כקישוט יקר בלבד.

בימים האחרונים, הכותרות בכל העולם מתמקדות בכישלון הצורב של מערכות ה-S-300VM וה-Buk-M2E הרוסיות, שלא הצליחו לשגר אפילו טיל אחד בזמן שצבא ארה"ב פשט על ונצואלה ולכד את ניקולס מדורו. אך מתחת לרדאר, מסתתר סיפור מביך לא פחות עבור מעצמה אחרת: סין.

פיצוצים משניים גדולים לאחר תקיפה אווירית אמריקאית באזור נמל התעופה היגארוטה בוונצואלה ( צילום: רשתות חברתיות )

בייג'ינג סיפקה למשטר מדורו את חזית הטכנולוגיה שלה: מכ"מי ה-JY-27A. המערכת הזו שווקה לעולם ברהבתנות כ"אנטי-חמקנית", שמסוגלת לחשוף בקלות מטוסי דור חמישי אמריקאיים כמו ה-F-35 באמצעות גלי רדיו בתדר גבוה במיוחד (VHF). שבועות ספורים לפני המבצע, שר ההגנה של ונצואלה עוד התגאה בכך שהמערכות הסיניות "נעלו" על מטוסים אמריקאיים ממרחק של 75 קילומטרים. איך הוא ידע? האיש המסתורי שחזה את לכידת מדורו - וזכה בסכום כסף עצום כתבי כיכר השבת | 05.01.26 אלא שבליל ה-3 בינואר 2026, הבטחות הנייר של בייג'ינג התפוגגו באוויר הלילה. צבא ארה"ב, שהפעיל יכולות לוחמה אלקטרונית מתקדמות כמו מטוס ה-EA-18G Growler, הצליח לשתק ולעוור את המכ"מים הסיניים עוד לפני שהמכה הראשונה הונחתה. בתוך דקות ספורות מתחילת המבצע, המערכת הסינית "המשוכללת" נוטרלה לחלוטין.

חייל צבא ארה״ב טוען רקטות למסוק MH-60 Black Hawk ( צילום: של חיל הנחתים האמריקאי, טוראי ראשון מתיו ויליאמס / Cpl. Matthew Williams) )

האמריקאים לא רק עקפו את ההגנה הסינית; הם הפכו אותה למיותרת. בעוד הסינים הבטיחו הגנה רב-שכבתית, המטוסים האמריקאיים חלפו מעל המכ"מים מבלי להתגלות גם בטווחים קרובים ביותר. המערכת, שעלתה מיליארדי דולרים, פשוט "שותקה בצורה הרסנית" ולא הצליחה לספק נתוני מטרה לסוללות הטילים.

התוצאה הסופית היא לא פחות מסטירת לחי ליוקרה הסינית: המכ"מים המתוחכמים הפכו למונומנטים דוממים של חוסר אונים. עבור מתכנני הצבא בבייג'ינג, מדובר ברגע של מבוכה עמוקה, שמוכיח כי ישנו פער של תהום עמוקה בין המצגות השיווקיות של סין לבין עליונות הטכנולוגיה האמריקאית.