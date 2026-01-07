נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע אמש (שלישי) כי הממשל הזמני בוונצואלה יעביר לידי האמריקנים כמות של בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט. לפי הודעת הנשיא, הנפט יימכר במחירי השוק והתמורה הכספית תנוהל ישירות על ידו.

"הכסף הזה יהיה בשליטתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, כדי להבטיח שהוא ישמש לטובת האנשים בוונצואלה ובארצות הברית", הבהיר טראמפ.

המהלך יוצא לפועל ימים ספורים לאחר המבצע הצבאי האמריקני בקראקס שבו נלכד הנשיא ניקולס מדורו. טראמפ, שדיבר בפני מחוקקים רפובליקנים בוושינגטון, שיבח את הפעולה וכינה אותה "הישג צבאי מדהים". לדבריו, הוא הנחה את שר האנרגיה, כריס רייט, להתחיל בשינוע הנפט באופן מיידי באמצעות מכליות שיופנו ישירות לנמלי פריקה בארצות הברית.

באירופה, שם כבר הספיקו לגנות את המבצע הצבאי יוצא הדופן של ארה"ב על אדמת מדינה זרה, צופים מקרוב בהתבטאויותיו של טראמפ.

מבקריו של הנשיא האמריקני אומרים כי ההצהרה האחרונה של טראמפ בנושא הנפט, חושפת למעשה את הסיבה האמיתית למבצע יוצא הדופן - שוק הנפט העשיר של ונצואלה.

ארה"ב טוענת כי מדורו הוא פושע נמלט עליו הוצא פרס של עשרות מיליוני דולרים כבר ב-2020, וכי תפיסתו מבטיחה את בטחונם של מיליוני אמריקנים מפני תעשיית הסמים הענפה של הדיקטטור.

למרות שוונצואלה מחזיקה בעתודות הנפט המוכחות הגדולות בעולם, תעשיית האנרגיה המקומית סובלת מהזנחה רבת שנים ותפוקתה דלה. בבית הלבן מתכננים להיפגש ביום שישי הקרוב עם ראשי חברות הנפט הגדולות, בהן "אקסון", "שברון" ו"קונוקו-פיליפס", במטרה לדון בשיקום התשתיות ובחידוש ההשקעות האמריקניות במדינה.

במהלך נאומו התייחס טראמפ גם לביקורת מצד המפלגה הדמוקרטית על המבצע הצבאי. הנשיא טען כי יריביו הפוליטיים מסרבים להכיר בהצלחת הפעולה נגד מדורו, שלדבריו "רדפו אחריו במשך שנים על גבי שנים". טראמפ הוסיף: "בשלב מסוים, הם צריכים להגיד: 'אתה יודע, עשית עבודה נהדרת. תודה לך. מזל טוב'. זה לא היה יכול להיות טוב".

במקביל להצהרות בוושינגטון, רשויות החוק בוונצואלה הודיעו על פתיחת חקירה בנוגע למותם של עשרות אנשי כוחות ביטחון במהלך הפשיטה האמריקנית. התובע הכללי במדינה הגדיר את האירועים כ"פשע מלחמה", בעוד שסגנית הנשיא, דלסי רודריגז, ממשיכה לנהל את ענייני המדינה תחת הצל הכבד של הנוכחות הצבאית האמריקנית והדחת מדורו.