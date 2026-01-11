ארה"ב סוערת | צפו ושפטו בעצמכם: האם הירי בנהגת היה מוצדק? 

משטרת מיניאפוליס עצרה 30 בני אדם במהלך הלילה שבין שישי לשבת, בעקבות התפתחות של מחאות אלימות במרכז העיר.

המפגינים, שזעמו על הריגתה של רנה ניקול גוד בידי סוכן פדרלי בשבוע שעבר, התעמתו עם כוחות הביטחון וגרמו נזק לרכוש.

האירועים החלו כמחאת רעש מחוץ לבתי מלון שבהם שהו על פי החשד סוכני הגירה, אך המצב הסלים כאשר קבוצת מפגינים החלה לנפץ שמשות ולרסס כתובות גרפיטי על מלון "דפוט רנסנס".

מפקד המשטרה, בריאן אוהרה, מסר כי המשטרה הכריזה על התקהלות בלתי חוקית ופיזרה את הקהל לאחר ששוטר נפצע מפגיעת גוש קרח שהושלך לעברו. העצורים שוחררו לאחר שקיבלו זימונים לבית המשפט.

ראש העיר, ג'ייקוב פריי, התייחס לאירועים ואמר: "עבור הרוב המכריע שהבטיח שלא נבלע את הפיתיון של ממשל טראמפ, אני אסיר תודה. אבל אם מישהו יגרום נזק לרכוש או יסכן אחרים, הוא ייעצר". דבריו הגיעו על רקע ביקורת חריפה מצד משפחת ההרוגה. קרובתה של המנוחה הגיבה אמש למצב באומרה: "לנו יש משרוקיות, להם היו רובים".

הפעיל החברתי חליל עומר הוסיף כי המחאה נועדה להראות שהקהילה המקומית אינה נכנעת למדיניות החדשה. "הממשל הזה מביא הרבה פחד, אבל אנחנו נעמוד כי אנחנו גדולים מהפחד", ציין עומר. כוחות הביטחון נותרו בכוננות גבוהה בעיר גם במהלך יום שבת, בשל החשש מהמשך ההתפרעויות.

למחרת, עשרות אלפי בני אדם צעדו בשבת ברחובות מיניאפוליס במחאה על מותה של רנה ניקול גוד מירי סוכן הגירה פדרלי בשבוע שעבר. המצעד, שעבר בנתיב שהוביל לזירת הירי במכוניתה של גוד, הוא חלק מגל מחאות נרחב הכולל כ-1,000 מוקדים ברחבי ארצות הברית בסוף השבוע האחרון. המפגינים הניפו שלטים הקוראים לפירוק רשות ההגירה והשמיעו קריאות "אין צדק, אין שלום".

במקביל למחאות ברחובות, נרשם עימות חריף במישור הפוליטי כאשר שלוש חברות קונגרס ממינסוטה נחסמו בדרכן לבקר במתקן המעצר הפדרלי "וויפל" בסנט פול.

חברת הקונגרס אנג'י קרייג טענה כי מדובר בהפרה של החוק הפדרלי המבטיח גישה לנבחרי ציבור, והצהירה: "הבהרנו שהם מפרים את החוק. התפקיד שלנו הוא לוודא שהעצורים זוכים ליחס אנושי". מנגד, במשרד לביטחון המולדת טענו כי הגישה נמנעה מסיבות בטיחותיות וכי לא נמסרה הודעה מוקדמת כנדרש.

המתיחות בעיר החריפה נוכח הגרסאות הסותרות בנוגע לאירוע הירי ביום רביעי. בעוד גורמים רשמיים במינסוטה מצביעים על תיעוד המראה כי רכבה של גוד פנה הרחק מהסוכן בזמן שנורתה, בממשל הפדרלי מתעקשים כי הירי בוצע כהגנה עצמית לאחר שהנהגת כיוונה את רכבה לעבר הסוכן.

ברשת פורסם סרטון בהילוך איטי, אשר לכאורה תומך בגרסתו. צפו בתיעוד ושפטו בעצמכם.