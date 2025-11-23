עומר אדם קנה שעון במיליון ₪ - מה הופך אותו ליקר

Bugatti Chiron Tourbillon ( צילום: צילום יצרן )

הרשת בימים האחרונים עוקבת אחר הזמר והכוכב עומר אדם, שהתחדש לאחרונה בשעון יוקרתי שמחירו שווה ערך לדירה. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, נראה אדם משחק שש-בש עם מעצב התכשיטים והשעונים המפורסם ג'ייקוב אראבו – הבעלים של מותג היוקרה Jacob & Co – כשעל פרק ידו מתנוסס אחד השעונים היקרים ביותר של המותג: Bugatti Chiron Tourbillon.

המחיר ההתחלתי של שעון יוקרה זה עומד על 340 אלף דולר, כלומר למעלה ממיליון שקלים. אך הוא יכול להגיע הרבה יותר גבוה מכך בהתאם לביקוש ולפרמטרים מותאמים אישית. השעון נוצר במסגרת שיתוף פעולה בין Jacob & Co לבין מותג מכוניות העל Bugatti, ששותפותם החלה בשנת 2019. שתי החברות חולקות תשוקה לעיצוב פורץ דרך ודחיפת גבולות מכניים, והשעון הוא ביטוי מרהיב לכך. Jacob & Co נוסד על ידי ג'ייקוב אראבו, תכשיטן ושען אמריקאי יליד אוזבקיסטן, שמוכר גם בכינוי "ג'ייקוב התכשיטן". מוצרי המותג פונים ללקוחות יוקרה, סלבריטאים ואמנים ביניהם ג'יי זי, ריהאנה ודייוויד בקהאם.

Bugatti Chiron Tourbillon ( צילום: יצרן )

מה עושה את השעון הזה כל כך מיוחד ויקר? מנוע W16 על פרק היד

ה-Bugatti Chiron Tourbillon הוא לא סתם שעון מדובר ביצירה הנדסית יוצאת דופן שמכילה מנוע W16 פעיל ומיניאטורי, המדמה את מנוע ה-16 בוכנות של מכונית העל Bugatti Chiron.

מה שהופך אותו לייחודי במיוחד הוא השילוב בין הנדסה מדויקת, תצוגה מרהיבה ומערכת מתלים מורכבת בתוך מארז השעון. המנוע מתחיל לפעול בלחיצת כפתור, כאשר גל הארכובה מתחיל להסתובב והבוכנות זזות למעלה ולמטה, ממש כמו מנוע בעירה פנימית אמיתי. שני מגדשי טורבו בצדי המנוע מסתובבים במקביל, מה שמוסיף אפקט חזותי מרהיב.

המנגנון כולו תוכנן מחדש במשך זמן ממושך, והוא מורכב מאות רכיבים, כשהמנוע מוצג תחת קריסטל ספיר שקוף, המדמה את גוש הצילינדרים של המכונית. גוש המנוע אף תלוי בתוך מארז הטיטניום באמצעות מערכת מתלים שמאפשרת לו לצוף ולנוע, ממש כמו במכונית האמיתית.

ה-Bugatti Chiron Tourbillon הוא דוגמה מרהיבה לשילוב בין עולם המנועים לעולם השעונים, ומדובר ביצירה שמדמה מנוע על פרק היד, מה שהופך אותה להרבה יותר ממכשיר למדידת זמן, ומציב אותה בקטגוריה של יצירות אמנות מכאניות ייחודיות שמצדיקות את תג המחיר הגבוה שלה.