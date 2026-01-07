כיכר השבת
כולל המבטא הצרפתי | טראמפ מחקה את מקרון: "דונלד אני מתחנן אל תספר לעם שלי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביצע אמש חיקוי חדש לנשיא צרפת עמנואל מקרון - כולל המבטא הצרפתי של האחרון | לדבריו, מקרון, בניגוד למדינות אחרות, הסכים באופן מיידי להעלות את מחיר תרופות המרשם של אזרחי צרפת בתמורה לביטול המכסים מצד ארה"ב (בעולם) 

טראמפ מחקה את מקרון (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב ביצע אמש "חיקוי" נוסף לעמיתו הצרפתי עמנואל מקרון, כאשר לטענתו האחרון התחנן אליו בבכי שלא יספר לעם כי הוא מתכוון להעלות את מחיר תרופות המרשם.

דונלד טראמפ טוען כי נשיא צרפת, עמנואל מקרון, נענה לדרישתו להעלות באופן דרמטי את מחירי התרופות במדינתו בתמורה לביטול כוונת ארצות הברית להטיל מכסים. לפי דברי טראמפ, מקרון הסכים להעלאת מחירים בשיעור של 200%.

בתיאור המשא ומתן שניהל, ציין טראמפ כי הציב בפני המדינות ברירה בין העלאת מחירי התרופות לבין תשלום מכסים. לדבריו, למרות שבתחילה נתקל בסירוב גורף, המדינות שינו את עמדתן בתוך דקות ספורות. "בממוצע של 3.2 דקות, כולם אמרו: 'יהיה לנו לכבוד להכפיל פי ארבעה את מחירי התרופות שלנו'", טען טראמפ. הוא הוסיף כי אמר למנהיגים: "אני לא אגבה מכם מכס, ואתם תעלו את מחירי התרופות שלכם פי שלושה ממה ששילמתם לפני יומיים".

במהלך דבריו, חיקה טראמפ את הנשיא הצרפתי כמי שהתחנן בפניו לשמור על פרטי ההסכם בסוד. טראמפ ייחס למקרון את המילים: "דונלד, יש לנו עסקה. אשמח להעלות את מחירי תרופות המרשם שלי ב-200%. כל מה שתרצה דונלד, רק בבקשה אל תספר לאוכלוסיה. דונלד, אני מתחנן בפניך".

