נערכים לקרב

"ישנה את כללי המשחק": איראן לקראת עסקת נשק ענקית עם סין

על רקע היערכות כוחות אמריקניים גדולים במזרח התיכון, איראן מתקרבת להשלים עסקה עם סין לרכישת טילים נגד ספינות | הטילים נחשבים לאחד הסוגים המתקדמים בעולם, ומסוגלים לפגוע בנושאות מטוסים, משחתות ואף במטרות קרקעיות (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

על רקע המתח הגובר במפרץ הפרסי והיערכות כוחות אמריקניים גדולים ליד חופי , בסוכנות הידיעות 'רויטרס' דווח כי איראן קרובה להשלים עסקה עם סין לרכישת טילים נגד‑ספינות סופר־סוניים מסוג CM‑302.

הטילים, בעלי טווח של כ‑290 קילומטרים ויכולת לטוס בגובה נמוך במהירות גבוהה כדי להימנע ממערכות הגנה ימיות, עשויים להגדיל משמעותית את יכולות התקיפה של איראן ולהוות איום על הצי האמריקני באזור.

במקביל, איראן מנהלת משא ומתן לרכישת מערכות הגנה נגד טילים, MANPADS, וטילים נגד לוויין.

לפי הדיווח, המשא ומתן החל לפני לפחות שנתיים והאיץ לאחר מבצע 'עם כלביא'. דני סיטרינוביץ, חוקר איראן בכיר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ציין כי מדובר ב"שינוי משחק של ממש" בשל הקושי ליירט טילים אלו.

דובר משרד החוץ האיראני הודיע בעקבות הפרסומים כי "עכשיו הוא זמן מתאים לממש את ההסכמים הצבאיים והביטחוניים עם בעלות בריתנו". סין הכחישה כל קשר לשיחות, ומשרד ההגנה שלה לא הגיב.

הטילים יהיו מהציוד המתקדם ביותר שיעבור לאיראן על ידי סין, ויפר את אמברגו הנשק של האו"ם שהוטל מחדש בספטמבר האחרון.

הטילים CM‑302, שמיוצרים על ידי China Aerospace Science and Industry Corporation, נחשבים לאחד מסוגי הטילים הימיים המתקדמים בעולם, ומסוגלים לפגוע בנושאות מטוסים, משחתות ואף במטרות קרקעיות.

