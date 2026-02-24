לקראת הטבח הבא? כך מתכוננים במשטר להדוף את ההפגנות | צפו

כיכר השבת
יצאו להפגין בגלוי

לקראת הטבע הבא? כך מתכוננים במשטר להדוף את ההפגנות | צפו

המחאות באיראן נמשכות גם היום, כאשר סטודנטים רבים ברחבי המדינה יצאו להפגין בגלוי כנגד המשטר | גורמי אופוזיציה באיראן פרסמו תמונות המציגות היערכות חמושה של כוחות המשטר סמוך למוקד אחד ההפגנות (בעולם)

מחאות באיראן
מחאות באיראן| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
מחאות באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

המחאות ב נמשכות גם היום, כאשר סטודנטים רבים ברחבי המדינה יצאו להפגין בגלוי כנגד המשטר.

במקביל, המדינה נערכת לתגובה. על פי הדיווחים, כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאוניברסיטת אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות. הכוחות השתלטו על אזור הכניסה לקמפוס ועצרו מספר סטודנטים.

בנוסף, גורמי אופוזיציה באיראן פרסמו הלילה תמונות של היערכות חמושה של כוחות המשטר סמוך להפגנה באוניברסיטת טהרן.

כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאונ' אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות
כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאונ' אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות| צילום: מתוך רשתות ערביות
כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאונ' אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות (מתוך רשתות ערביות)

מחאות הסטודנטים חודשו בתחילת השבוע באוניברסיטאות בטהרן, בהן אוניברסיטת אמיר כביר ואוניברסיטת שריף, עם התרחבות למספר מוקדים ברחבי המדינה.

העימותים כללו אלימות בין סטודנטים מתנגדי המשטר לבין אנשי הבסיג', המיליציה של משמרות המהפכה, בעוד סטודנטים תומכי המשטר ניסו להגן על חבריהם.

למרות הדיכוי האכזרי של גל המחאות הקודם, המפגינים הפגינו אומץ מול המשטר, וקראו בין השאר "מוות לחמינאי" ו"המוות לדיקטטור", מה שמעיד על המשך הזעם והמחאה החברתית במדינה.

