לקראת הטבח הבא? כך מתכוננים במשטר להדוף את ההפגנות | צפו

מחאות באיראן

המחאות באיראן נמשכות גם היום, כאשר סטודנטים רבים ברחבי המדינה יצאו להפגין בגלוי כנגד המשטר.

במקביל, המדינה נערכת לתגובה. על פי הדיווחים, כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאוניברסיטת אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות. הכוחות השתלטו על אזור הכניסה לקמפוס ועצרו מספר סטודנטים. בנוסף, גורמי אופוזיציה באיראן פרסמו הלילה תמונות של היערכות חמושה של כוחות המשטר סמוך להפגנה באוניברסיטת טהרן.

כוחות הביטחון של המשטר האיראני הגיעו לאוניברסיטת אזאד במשהד כדי לדכא את ההפגנות

מחאות הסטודנטים חודשו בתחילת השבוע באוניברסיטאות בטהרן, בהן אוניברסיטת אמיר כביר ואוניברסיטת שריף, עם התרחבות למספר מוקדים ברחבי המדינה.

העימותים כללו אלימות בין סטודנטים מתנגדי המשטר לבין אנשי הבסיג', המיליציה של משמרות המהפכה, בעוד סטודנטים תומכי המשטר ניסו להגן על חבריהם.

למרות הדיכוי האכזרי של גל המחאות הקודם, המפגינים הפגינו אומץ מול המשטר, וקראו בין השאר "מוות לחמינאי" ו"המוות לדיקטטור", מה שמעיד על המשך הזעם והמחאה החברתית במדינה.