תעמולה בשיגור ישיר: עשרות טילים בליסטיים בתיעוד חדש של טהרן 

בעוד הצי האווירי המזדקן של איראן ממשיך לספוג תקלות מביכות וקטלניות, המשטר ממהר להציג מטחי טילים בליסטיים בניסיון לשדר עוצמה טכנולוגית ועצמאות אסטרטגית (העולם הערבי)

טהרן פרסמה היום (שלישי) תיעוד נרחב המציג שיגור המוני של טילים בליסטיים ממספר אתרים ומשגרים ניידים. בסרטון נראים מטחים מלאים המציגים את יכולותיה של בתחום הטילאות, ביניהן הטיל "ח'וראמשהר-4" הנושא ראש נפץ אדיר של 1,500 ק"ג, והטיל ההיפר-סוני "פתאח-2" המתאפיין ביכולת תמרון גבוהה.

פרסום הסרטון מגיע בשיאה של מתיחות ביטחונית מול ארצות הברית ועל רקע המתנה דרוכה לתקיפה אפשרית. בטהרן מנסים להציג את היכולות הללו כ"מגן אסטרטגי" וכעדות לעצמאות טכנולוגית שנועדה להרתיע את וושינגטון.

עם זאת, פרשנים מעריכים כי מפגן הכוח המצולם נועד לא רק להעברת מסר חיצוני, אלא גם כדי "לשווק מחדש" את התדמית הצבאית האיראנית שספגה לאחרונה מכות מביכות. בעוד התעמולה האיראנית מתמקדת בטכנולוגיה היפר-סונית, המציאות בשטח חשפה את מצבו הרעוע של הצי האווירי המזדקן.

רק הבוקר (שליש) התרחשה תקרית קטלנית ומביכה במיוחד, כאשר מסוק צבאי התרסק ישירות לתוך שוק פירות בעיר דורצ'ה שבמחוז אספהאן. האירוע, שהסתיים במותם של ארבעה בני אדם (בהם הטייסים ורוכלים בשוק), הפנה את הזרקור העולמי לחוסר היכולת של איראן לתחזק את כלי הטיס שלה בשל הסנקציות הבינלאומיות.

נראה כי אל מול תמונות ההרס מהשווקים המקומיים, טהרן זקוקה נואשות לסרטוני הטילים כדי לנסות ולשדר עוצמה שנראית כרגע סדוקה מתמיד.

