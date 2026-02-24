תעמולה בשיגור ישיר: עשרות טילים בליסטיים בתיעוד חדש של טהרן 

טהרן פרסמה היום (שלישי) תיעוד נרחב המציג שיגור המוני של טילים בליסטיים ממספר אתרים ומשגרים ניידים. בסרטון נראים מטחים מלאים המציגים את יכולותיה של איראן בתחום הטילאות, ביניהן הטיל "ח'וראמשהר-4" הנושא ראש נפץ אדיר של 1,500 ק"ג, והטיל ההיפר-סוני "פתאח-2" המתאפיין ביכולת תמרון גבוהה.

פרסום הסרטון מגיע בשיאה של מתיחות ביטחונית מול ארצות הברית ועל רקע המתנה דרוכה לתקיפה אפשרית. בטהרן מנסים להציג את היכולות הללו כ"מגן אסטרטגי" וכעדות לעצמאות טכנולוגית שנועדה להרתיע את וושינגטון.

עם זאת, פרשנים מעריכים כי מפגן הכוח המצולם נועד לא רק להעברת מסר חיצוני, אלא גם כדי "לשווק מחדש" את התדמית הצבאית האיראנית שספגה לאחרונה מכות מביכות. בעוד התעמולה האיראנית מתמקדת בטכנולוגיה היפר-סונית, המציאות בשטח חשפה את מצבו הרעוע של הצי האווירי המזדקן.

רק הבוקר (שליש) התרחשה תקרית קטלנית ומביכה במיוחד, כאשר מסוק צבאי התרסק ישירות לתוך שוק פירות בעיר דורצ'ה שבמחוז אספהאן. האירוע, שהסתיים במותם של ארבעה בני אדם (בהם הטייסים ורוכלים בשוק), הפנה את הזרקור העולמי לחוסר היכולת של איראן לתחזק את כלי הטיס שלה בשל הסנקציות הבינלאומיות.

צי מסוקים מזדקן: מסוק צבאי איראני התרסק בשוק הפירות דני שפיץ | 11:40

נראה כי אל מול תמונות ההרס מהשווקים המקומיים, טהרן זקוקה נואשות לסרטוני הטילים כדי לנסות ולשדר עוצמה שנראית כרגע סדוקה מתמיד.