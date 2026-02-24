כיכר השבת
צי מסוקים מזדקן: מסוק צבאי איראני התרסק בשוק הפירות

בוקר שגרתי בשוק באיראן הפך למלכודת אש קטלנית כשמסוק צבאי צלל מהשמיים היישר אל דוכני הפירות והירקות | בעוד העשן מתמר מעל גופות הטייסים והרוכלים, נחשף שוב מחיר הדמים של הצי האווירי המזדקן של איראן (העולם הערבי)

הזירה הקטלנית באיראן
הזירה הקטלנית באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הזירה הקטלנית באיראן (צילום: רשתות חברתיות)

הבוקר (יום שלישי) בשוק הפירות בעיר דורצ'ה שבמחוז אספהאן הפך בתוך שניות לזירת אסון. מסוק של הצבא האיראני, שהיה בטיסה מעל האזור, התרסק בעוצמה אדירה ישירות אל תוך הדוכנים.

מעוצמת הפגיעה פרצה במקום דליקה גדולה שאחזה במבנים ובסחורה. כוחות החירום וההצלה שהוזעקו למקום נאבקו בלהבות, ובסיומם נחשף כי ישנם ארבעה הרוגים. בין הקורבנות היו הטייס וטייס המשנה, ולצדם שני סוחרים מקומיים חסרי מזל שמצאו את מותם בעודם עמלים על פרנסתם בלב השוק.

בעוד שסוכנות הידיעות הרשמית IRNA מיהרה לתייג את האירוע כ"תקלה טכנית", מומחים מציירים תמונה מדאיגה הרבה יותר של מציאות תעופתית רעועה. , הנתונה תחת סנקציות בינלאומיות כבדות מזה שנים, נאבקת להחזיק באוויר צי מטוסים ומסוקים מזדקן, שחלקו הגדול נרכש עוד לפני המהפכה האסלאמית של 1979. ללא גישה לחלקי חילוף מקוריים ותחזוקה נאותה, כלי הטיס הללו הופכים למלכודות מוות פוטנציאליות.

האסון בדורצ'ה אינו אירוע מבודד, אלא חלק משרשרת מדממת של אסונות תעופה ברפובליקה האסלאמית. רק בשבוע שעבר התרסק מטוס קרב מסוג F-4 מתוצרת ארצות הברית במחוז המדאן במהלך טיסת אימונים, אירוע שגבה את חייו של טייס נוסף.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

