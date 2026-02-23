כיכר השבת
לאור יום: איראנים קורעים את תמונות חיילי המשטר שנהרגו על ידי ישראל | צפו

סטודנטיות איראניות תועדו כשהן קורעות תמונות לוחמי המשטר שחוסלו במהלך מבצע "עם כלביא" מקיר אוניברסיטה בטהרן | מחאות הסטודנטים חודשו אתמול באוניברסיטאות בטהרן, והתרחבו למספר מוקדים (בעולם)

בוקר נוסף של הפגנות באוניברסיטאות בטהרן: תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מראה סטודנטיות קורעות תמונות לוחמי המשטר שחוסלו במהלך מבצע "עם כלביא" מקיר אוניברסיטה בטהרן.

מחאות הסטודנטים חודשו אתמול (ראשון) באוניברסיטאות בטהרן, בהן אוניברסיטת אמיר כביר ואוניברסיטת שריף, עם התרחבות למספר מוקדים ברחבי המדינה.

העימותים כללו אלימות בין סטודנטים מתנגדי המשטר לבין אנשי הבסיג', המיליציה של משמרות המהפכה, בעוד סטודנטים תומכי המשטר ניסו להגן על חבריהם.

למרות הדיכוי האכזרי של גל המחאות הקודם, המפגינים הפגינו אומץ מול המשטר, וקראו בין השאר "מוות לחמינאי" ו"המוות לדיקטטור", מה שמעיד על המשך הזעם והמחאה החברתית במדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

