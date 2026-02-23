בוקר נוסף של הפגנות באוניברסיטאות בטהרן: תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מראה סטודנטיות קורעות תמונות לוחמי המשטר שחוסלו במהלך מבצע "עם כלביא" מקיר אוניברסיטה בטהרן.

מחאות הסטודנטים חודשו אתמול (ראשון) באוניברסיטאות בטהרן, בהן אוניברסיטת אמיר כביר ואוניברסיטת שריף, עם התרחבות למספר מוקדים ברחבי המדינה.

העימותים כללו אלימות בין סטודנטים מתנגדי המשטר לבין אנשי הבסיג', המיליציה של משמרות המהפכה, בעוד סטודנטים תומכי המשטר ניסו להגן על חבריהם.

למרות הדיכוי האכזרי של גל המחאות הקודם, המפגינים הפגינו אומץ מול המשטר, וקראו בין השאר "מוות לחמינאי" ו"המוות לדיקטטור", מה שמעיד על המשך הזעם והמחאה החברתית במדינה.