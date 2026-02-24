אלו לא כחות הצבא של מקיסקו - יחידת הכוחות המיוחדים של קרטל הדור החדש של חליסקו - צילום: רשתות חברתיות אלו לא כחות הצבא של מקיסקו - יחידת הכוחות המיוחדים של קרטל הדור החדש של חליסקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:42 אלו לא כחות הצבא של מקיסקו - יחידת הכוחות המיוחדים של קרטל הדור החדש של חליסקו ( צילום: רשתות חברתיות )

מקסיקו התעוררה השבוע לסיוט שלא נראה כמותו שנים. רחובות שהיו אמורים להיות שוקקי חיים הפכו לשדה קרב; למעלה מ-250 מחסומים שהקימו קרטלי הסמים שיתקו 20 מדינות ברחבי המדינה.

בבוקר יום ראשון (השבוע) בטאפאלפה, חליסקו, הקיץ הקץ על שלטונו של האיש המבוקש בעולם. המידע המודיעיני המכריע, שהתקבל בסיוע אמריקאי, הגיע ממקור מפתיע: בת זוגו של "אל מנצ'ו" היא זו שסיפקה את המידע שהוביל את הכוחות המיוחדים ישירות אל מחבואו. כשלוחמי הקומנדו פשטו על המקום כדי ללכוד אותו, השלווה התנפצה בקרב יריות אכזרי שבו ניסו אנשי הקרטל להגן על מנהיגם בכל מחיר. במהלך התופת נהרגו ארבעה חמושים, ו"אל מנצ'ו" עצמו נפצע באורח אנוש. בעוד חייליו מתחילים להבעיר את רחובות מקסיקו בלהבות של נקמה, האיש האימתני הועלה למסוק צבאי, אך נשימותיו האחרונות נגמרו כבר באוויר הוא מת מפצעיו עוד לפני שהספיק להגיע למקסיקו סיטי. הוא הובס לא רק על ידי צבא, אלא על ידי בגידה מבית. בגוואדלחרה, העיר השנייה בגודלה במדינה, הושבתו הלימודים, התחבורה הציבורית נעצרה, והתושבים המבועתים הסתגרו בבתיהם. בשיא הדרמה, יותר מ-1,000 בני משפחה, בהם ילדים וקשישים, נאלצו להעביר לילה שלם בתוך גן החיות של העיר, כשהם ישנים בתוך אוטובוסים כדי להימנע מהתופת שבחוץ.

חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. - צילום: רשתות חברתיות חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26 חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. ( צילום: רשתות חברתיות )

הכאוס הזה, שכלל הצתת רכבים, חילופי אש קטלניים ושיבושים בנמלי תעופה, לא היה יד המקרה. הוא היה תגובה אלימה ומיידית של צבאות הצללים לחיסולו של אדם אחד. איש אחד ששמו עורר אימה בלבבות של מיליונים: "אל מנצ'ו".

"אל מנצ'ו" לא היה סתם סוחר סמים; הוא עמד בראש "קרטל חליסקו הדור החדש" (CJNG), אחד מארגוני הפשיעה המהירים והאלימים ביותר בהיסטוריה. האיש, שהתחיל את דרכו כילד בקהילה חקלאית ענייה ואף עבד תקופה קצרה כשוטר, הפך למבוקש מספר אחת של מקסיקו וארה"ב, עם פרס של 15 מיליון דולר על ראשו.

אנשי הסמים במקיסקו מטילים אימה ברחובות - צילום: רשתות חברתיות אנשי הסמים במקיסקו מטילים אימה ברחובות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 אנשי הסמים במקיסקו מטילים אימה ברחובות ( צילום: רשתות חברתיות )

הוא בנה אימפריה שחלשה על 21 מתוך 32 המדינות במקסיקו ופעלה ב-36 מדינות ברחבי העולם. כוחו היה כה גדול, שארצות הברית הגדירה את הקרטל שלו כארגון טרור זר.

הסיבה שמקסיקו נראית כעת כמו אזור מלחמה היא שהקרטלים, ובעיקר CJNG, אינם עוד כנופיות רחוב אלא כוח פארא-צבאי מתוחכם. לארגון יש ארסנל נשק שהיה גורם לצבאות סדירים לקנא.

הקרטל לא הסתפק בשיטות הברחה מסורתיות והפך למעצמה טכנולוגית של ממש; הם היו מחלוצי השימוש ברחפנים מתאבדים להטלת חומרי נפץ, טמנו מוקשים יבשתיים נגד כוחות הביטחון המקסיקניים, ואפילו שכרו מהנדסי חיל הים מרוסיה כדי לתכנן צוללות משוכללות להברחת סמים מדרום אמריקה.

רטלים מקסיקניים בציוד טקטי, עם ראיית לילה, רובים מוכנים. קרטלים מקסיקניים מכניסים 40 מיליארד דולר בשנה, - צילום: רשתות חברתיות רטלים מקסיקניים בציוד טקטי, עם ראיית לילה, רובים מוכנים. קרטלים מקסיקניים מכניסים 40 מיליארד דולר בשנה, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 רטלים מקסיקניים בציוד טקטי, עם ראיית לילה, רובים מוכנים. קרטלים מקסיקניים מכניסים 40 מיליארד דולר בשנה, ( צילום: רשתות חברתיות )

שיא התעוזה נרשם ב-2015, כשהארגון הדהים את העולם והצליח ליירט ולהפיל מסוק צבאי בעזרת רקטה.

לצד היכולות הצבאיות, האכזריות של "אל מנצ'ו" הפכה לשם דבר ושימשה ככלי פסיכולוגי משתק: במקרה אחד נשלח ראש כרות של חזיר בתוך צידנית כאיום מפורש לעורך דין מקסיקני, ובשיחות מוקלטות הוא נשמע מבהיר למפקדי משטרה שזעמו לא ייעצר בהם – הוא איים לרצוח לא רק אותם, אלא אפילו את הכלבים שלהם.

אימה ברחובות מקיסיקו - צילום: רשתות חברתיות אימה ברחובות מקיסיקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 אימה ברחובות מקיסיקו ( צילום: רשתות חברתיות )

מקסיקו הפכה ל"סופרמרקט" של הסמים העולמי בשל שילוב של שחיתות מושרשת ושינויים אסטרטגיים בשוק הפשע. בעוד שבעבר הקרטלים התמקדו בקוקאין, תחת הנהגתו של "אל מנצ'ו" הם עברו לייצור המוני של פנטניל ומתאמפטמין – סמים סינתטיים שקל יותר לייצר ולהבריח. הקרטל גיוון את הכנסותיו גם לעסקים חוקיים לכאורה, סחיטה, סחר בבני אדם ואפילו הלבנת הון דרך חברות נדל"ן.

המעבר של הממשלה הנוכחית בראשות קלאודיה שיינבאום ממדיניות של "חיבוקים, לא כדורים" למתקפה אגרסיבית ישירה נגד ראשי הקרטלים הוא שהוביל לפיצוץ הנוכחי. בעוד שהחיסול נחשב להישג אדיר, הוא הותיר ואקום של כוח. מומחים חוששים שכעת יתחיל מרץ דמים חדש, כשקבוצות יריבות ינסו להשתלט על הטריטוריות שהותיר אחריו האיש ששרף את מקסיקו.

מקסיקו אולי איבדה את האויב הכי גדול שלה, אבל כפי שהרחובות הבוערים מוכיחים, המלחמה רחוקה מלהסתיים. ומי יודע אולי בקרוב נראה את ארה"ב השכנה לקוחת חלק מכריע להשיב את הסדר.