אחרי הדיווחים על התנגדות הדרג הצבאי למתקפה באיראן, כעת מגיע דיווח הנגד ב"וושינגטון פוסט", שמציג את פריסת הכוחות ההיסטורית במזרח התיכון, והאופציות העומדות לרשותו של נשיא ארה"ב.

לפי הדיווח, צבא ארצות הברית אוסף כוחות בהיקף המאפשר לו לבחור בין ניהול מערכה צבאית מתמשכת לבין ביצוע תקיפות ממוקדות ומוגבלות נגד איראן.

בניגוד לדיווח הבוקר על חמישה ימים בלבד של מתקפה אינטנסיבית, בפוסט צוין כי הכוחות האמריקנים שמתרכזים באזור יכולים להספיק למתקפה רחבה ומשמעותית.

דנה סטרול, לשעבר סגנית עוזר שר ההגנה לענייני המזרח התיכון, הבהירה באוזני כתבי העיתון כי ריכוז הכוח המסיבי מעניק לנשיא טראמפ את היכולת להוציא לפועל כל החלטה מבצעית, החל ממבצעים מוגבלים ועד למערכה קינטית נרחבת.

הערכות המומחים מצביעות על כך שהנכסים הצבאיים שנאספו מעידים על תכנון למבצע אווירי בן מספר ימים, אך כזה שאינו כולל פלישה קרקעית.

​היקף הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור נחשב כעת לאחד הגדולים ביותר שנרשמו ביותר משני עשורים, מאז הימים שקדמו למלחמת עיראק בשנת 2003.

צעד זה מגיע בעקבות סיום סבב שיחות הגרעין השני בין המדינות ללא פריצת דרך ב-17 בפברואר, ולאחר איומיו של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן אם לא יושג הסכם שיגביל את שאיפותיה הגרעיניות.

בעוד איראן טוענת כי הסכם הוא בר השגה אך דורש זמן, וושינגטון האיצה את פריסת הכוחות באופן שעלה על התגבורת שנצפתה לפני התקיפות האמריקניות ביוני אשתקד.

​נתוני מעקב טיסות ותצלומי לוויין חשפו כי מאז כישלון השיחות הועברו יותר מ-150 כלי טיס לבסיסים במזרח התיכון ובאירופה.

נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" הגיעה ביום שני לחופי כרתים כשהיא נושאת עשרות מטוסים, ובכך הצטרפה לנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" המוצבת מול חופי עומאן.

הגעתה של ה"פורד" מסמלת את העובדה כי כשליש מכלל ספינות הצי הפעילות של ארצות הברית מרוכזות כעת באזור המזרח התיכון.

​בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי" בירדן הפך ליעד מרכזי עבור הכוחות האמריקניים, כאשר בצילומי לוויין מיום שישי נצפו בו למעלה מ-60 מטוסים, ביניהם מטוסי קרב מסוג F-35 המשמשים לנטרול מערכות הגנה אווירית.

במקביל, יותר ממחצית מכלי הטיס שנפרסו לאחרונה נחתו דווקא בבסיסים באירופה. לפי ניתוחי מומחים, המיקום בבסיסים אלו נועד להציב את המטוסים מחוץ לטווח הטילים האיראניים ובכך למנוע מהם להפוך למטרה נוחה לתקיפה, תוך שמירה על היכולת להזרים כוח אדם וציוד במהירות.

​התגבורת כוללת גם פריסה של שליש מצי מטוסי ה-E-3G Sentry, המשמשים להתראה מוקדמת ולניהול תמונת שמיים בזמן אמת, וכן מטוסי F-22 שהוצבו בבריטניה ומטוסי F-16 בפורטוגל.

גורמי הגנה אמריקניים אישרו את הזרמת הכוחות המסיבית אך סירבו למסור פרטים ספציפיים מטעמי ביטחון שדה. מומחים בתחום ציינו כי המטרה המסתמנת של הממשל היא לפעול בעוצמה רבה ובמהירות, תוך צמצום הסיכונים לתגובות נגד חריפות.