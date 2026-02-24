מבצע חנק: רשת אש קטלנית מול המעקף המאיים של איראן

בימים האחרונים מתרחשת במזרח התיכון פריסת כוחות צבאית חסרת תקדים. ארצות הברית וישראל משלימות מערך הגנה והרתעה עצום שנועד להתמודד עם כל תרחיש של תגובה איראנית. מדובר ברגע מכריע שבו נבחנת האסטרטגיה האזורית: האם הכוח האווירי והימי המסיבי שנצבר יצליח לחנוק כל ניסיון של טהרן לתקוף, או שאנחנו עומדים בפני הסלמה שתסחוף את כל האזור.
התיאום בין צה"ל לפנטגון הגיע לשיא חסר תקדים. ביקורו של מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, בארצות הברית בשבוע שעבר הניח את התשתית למערך מבצעי משותף שמאפשר לשתי המדינות לפעול כגוף אחד. ערוצי התקשורת הפתוחים בין הרמטכ"ל לראשי הצבא האמריקני מבטיחים שכל תנועה איראנית תזכה למענה מיידי ומסונכרן.
מעל 300 מטוסי קרב ומערך תדלוק אווירי
הכוח האווירי שנפרס במרחב כולל מעל 300 מטוסי קרב מתקדמים, ביניהם עשרות חמקני F-35 ומטוסי עליונות אווירית מדגם F-22. לצידם פועלים למעלה ממאה מטוסי תדלוק, בקרה ומודיעין, שחלקם נצפו בנתב"ג ביממה האחרונה. המערך הזה מאפשר לכלי הטיס האמריקניים והישראליים לפעול בטווחים ארוכים ולהישאר באוויר לפרקי זמן ממושכים.
על פי דיווחים בתעשייה הביטחונית, ארצות הברית משקיעה משאבים עצומים בשדרוג יכולות התדלוק האווירי. הפיתוח של מטוסי תדלוק חדשים, כמו ה-KC-390 המשודרג, נועד להאריך את טווח הפעולה של מטוסי הקרב במשימות אסטרטגיות עמוק בשטח האויב.
כוח ימי מרשים: שתי נושאות מטוסים במרחב
בזירה הימית, נושאת המטוסים USS ג'רלד פורד עוגנת כעת מול חופי יוון וממשיכה במסעה מזרחה לעבר ישראל. שם היא תצטרף לקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים USS לינקולן ולמשחתות נוספות שכבר פועלות במרחב. נוכחות של שתי נושאות מטוסים אמריקניות במזרח התיכון היא מסר ברור לטהרן: כל תקיפה תיענה בעוצמה חריגה.
המשחתות והספינות המלוות מצוידות במערכות יירוט מתקדמות, כולל סוללות פטריוט ומערכות נוספות שנועדו להגן על בסיסים אמריקניים ועל שטח ישראל מפני טילים בליסטיים וכטב"מים.
איראן משנה אסטרטגיה: מהאוויר לטילים
בטהרן הבינו שחיל האוויר המיושן שלהם לא יכול לעמוד מול החמקנים האמריקניים והישראליים. לכן, איראן הפכה את המערך הבליסטי ל"זרוע ההרתעה" העיקרית שלה. בימים האחרונים תועדה הצבת משגרי טילים בטווחים קצרים בגבול עיראק ובחוף המפרץ הפרסי, מה שמאפשר פגיעה בבסיסים אמריקניים מרכזיים כמו "אל-עודייד" תוך דקות ספורות.
בנוסף, איראן מרכיבה מסוקי תקיפה רוסיים מתקדמים מדגם Mi-28NE בבסיס מהראבאד הסודי. המסוקים, המכונים "צייד הלילה", מצוידים בתותח 30 מ"מ ובטילי נ"ט מונחים, ונועדו לתמוך בכוחות היבשתיים במקרה של עימות רחב היקף.
מודיעין סיני ורוסי: הפרצה במערך ההגנה
האיראנים עושים שימוש במכ"מים ובמודיעין סיני ורוסי, כמו לוויין ה-Liaowang-1, כדי לאתר פרצות במערכות ה"פטריוט" האמריקניות. השימוש בטכנולוגיה זרה מאפשר לטהרן לשפר את דיוק הטילים הבליסטיים ולהגדיל את הסיכוי לחדירה מוצלחת דרך מערכי ההגנה.
כידוע, רוסיה וסין מספקות לאיראן לא רק ציוד צבאי, אלא גם ידע מבצעי ומודיעיני. הברית הצבאית בין שלוש המדינות מתהדקת, כפי שניתן לראות בעסקאות נשק נרחבות שמבצעות מדינות נוספות עם מוסקבה.
מיליציות שיעיות בעיראק: "נתמוך באיראן במלחמה"
בעיראק, מיליציה שיעית חדשה בשם "סראיא אוליאא' א-דם" (פלוגות נקמת הדם) פרסמה סרטון איומים מושקע שבו היא מתחייבת לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית. הארגון חשף את אחד מבסיסי הכטב"מים התת-קרקעיים שלו, והבהיר שהוא מוכן לפעול בכל רגע.
בסרטון נשמע קולו של חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה המנוח, שמזהיר: "המלחמה באיראן לא תישאר בגבולות איראן וכל האזור ייעטף בלהבות". המשפט "אנו נאמנים להבטחתנו" מופיע על אחד הקירות במתקן הצבאי, כאות לכך שהמיליציות השיעיות רואות את עצמן כחלק בלתי נפרד מציר ההתנגדות האיראני.
ישראל מתכוננת: פיקוד העורף ופינוי דיפלומטים
בישראל, פיקוד העורף והרשויות המקומיות מרעננים תוכניות חירום למקרה של עימות רב-זירתי שיכלול גם את חיזבאללה. במקביל, ארצות הברית החלה בצמצום הנוכחות הדיפלומטית בביירות ופינוי משפחות עובדים – סימן מובהק לכך שבוושינגטון מעריכים שהמתיחות עלולה להפוך לאש חיה בכל רגע.
ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם את המצב בנאומו בכנסת כשהזהיר: "כל תקיפה נגד ישראל תיענה בעוצמה חריגה". המסר ברור: ישראל לא תהסס להשתמש בכל הכוח העומד לרשותה כדי להגן על אזרחיה.
האיומים מטהרן ומוושינגטון
בחשבון ה-X הרשמי של המפלגה הרפובליקנית בסנאט שיגרו הלילה איום ברור לעבר טהרן: "הזמן אוזל, המשטר האיראני צריך לקחת ברצינות את דבריו של הנשיא". נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בעצמו: "אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד".
מצידה, איראן לא נותרה אדישה. סגן שר החוץ האיראני, קאזם חריבאבדי, הזהיר: "כל תוקפנות תביא לתוצאות שמעבר לגבולות המדינה המותקפת, ומי שייזום או יתמוך בפעולות כאלה יישא באחריות". שר החוץ האיראני קרא למדינות העולם "לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע הסלמה נוספת".
רגע האמת מתקרב. האם הכוח העצום שנצבר במזרח התיכון יצליח לעצור את הטילים של חמינאי, או שאנחנו בדרך לפיצוץ הגדול? התשובה תתברר בימים הקרובים.
0 תגובות