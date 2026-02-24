מבצע חנק: רשת אש קטלנית מול המעקף המאיים של איראן

כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי - צילום: פעילות צבאית ארה"ב באמריקה הלטינית | חשבון רשמי ארה"ב כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי | צילום: צילום: פעילות צבאית ארה"ב באמריקה הלטינית | חשבון רשמי ארה"ב 10 10 0:00 / 0:34 כוחות צבא אמריקאים בים הקריבי ( צילום: פעילות צבאית ארה"ב באמריקה הלטינית | חשבון רשמי ארה"ב )

בימים האחרונים מתרחשת במזרח התיכון פריסת כוחות צבאית חסרת תקדים. ארצות הברית וישראל משלימות מערך הגנה והרתעה עצום שנועד להתמודד עם כל תרחיש של תגובה איראנית. מדובר ברגע מכריע שבו נבחנת האסטרטגיה האזורית: האם הכוח האווירי והימי המסיבי שנצבר יצליח לחנוק כל ניסיון של טהרן לתקוף, או שאנחנו עומדים בפני הסלמה שתסחוף את כל האזור.

התיאום בין צה"ל לפנטגון הגיע לשיא חסר תקדים. ביקורו של מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, בארצות הברית בשבוע שעבר הניח את התשתית למערך מבצעי משותף שמאפשר לשתי המדינות לפעול כגוף אחד. ערוצי התקשורת הפתוחים בין הרמטכ"ל לראשי הצבא האמריקני מבטיחים שכל תנועה איראנית תזכה למענה מיידי ומסונכרן.

ניסויי טיסה רצופים של טיל 'PRALAY' ( צילום: DRDO אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו )

מסוק הקרב Mi-28 ( צילום: הצי המלכותי של בריטניה )

איראן משנה אסטרטגיה: מהאוויר לטילים

בטהרן הבינו שחיל האוויר המיושן שלהם לא יכול לעמוד מול החמקנים האמריקניים והישראליים. לכן, איראן הפכה את המערך הבליסטי ל"זרוע ההרתעה" העיקרית שלה. בימים האחרונים תועדה הצבת משגרי טילים בטווחים קצרים בגבול עיראק ובחוף המפרץ הפרסי, מה שמאפשר פגיעה בבסיסים אמריקניים מרכזיים כמו "אל-עודייד" תוך דקות ספורות.

בנוסף, איראן מרכיבה מסוקי תקיפה רוסיים מתקדמים מדגם Mi-28NE בבסיס מהראבאד הסודי. המסוקים, המכונים "צייד הלילה", מצוידים בתותח 30 מ"מ ובטילי נ"ט מונחים, ונועדו לתמוך בכוחות היבשתיים במקרה של עימות רחב היקף.

מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים - צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים | צילום: צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית 10 10 0:00 / 1:20 מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים ( צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית )

מודיעין סיני ורוסי: הפרצה במערך ההגנה

האיראנים עושים שימוש במכ"מים ובמודיעין סיני ורוסי, כמו לוויין ה-Liaowang-1, כדי לאתר פרצות במערכות ה"פטריוט" האמריקניות. השימוש בטכנולוגיה זרה מאפשר לטהרן לשפר את דיוק הטילים הבליסטיים ולהגדיל את הסיכוי לחדירה מוצלחת דרך מערכי ההגנה.

כידוע, רוסיה וסין מספקות לאיראן לא רק ציוד צבאי, אלא גם ידע מבצעי ומודיעיני. הברית הצבאית בין שלוש המדינות מתהדקת, כפי שניתן לראות בעסקאות נשק נרחבות שמבצעות מדינות נוספות עם מוסקבה.

מיליציות שיעיות בעיראק: "נתמוך באיראן במלחמה"

בעיראק, מיליציה שיעית חדשה בשם "סראיא אוליאא' א-דם" (פלוגות נקמת הדם) פרסמה סרטון איומים מושקע שבו היא מתחייבת לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית. הארגון חשף את אחד מבסיסי הכטב"מים התת-קרקעיים שלו, והבהיר שהוא מוכן לפעול בכל רגע.

בסרטון נשמע קולו של חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה המנוח, שמזהיר: "המלחמה באיראן לא תישאר בגבולות איראן וכל האזור ייעטף בלהבות". המשפט "אנו נאמנים להבטחתנו" מופיע על אחד הקירות במתקן הצבאי, כאות לכך שהמיליציות השיעיות רואות את עצמן כחלק בלתי נפרד מציר ההתנגדות האיראני.

סרטון האיומים - צילום: רשתות ערביות סרטון האיומים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:31 סרטון האיומים ( צילום: רשתות ערביות )

ישראל מתכוננת: פיקוד העורף ופינוי דיפלומטים

בישראל, פיקוד העורף והרשויות המקומיות מרעננים תוכניות חירום למקרה של עימות רב-זירתי שיכלול גם את חיזבאללה. במקביל, ארצות הברית החלה בצמצום הנוכחות הדיפלומטית בביירות ופינוי משפחות עובדים – סימן מובהק לכך שבוושינגטון מעריכים שהמתיחות עלולה להפוך לאש חיה בכל רגע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם את המצב בנאומו בכנסת כשהזהיר: "כל תקיפה נגד ישראל תיענה בעוצמה חריגה". המסר ברור: ישראל לא תהסס להשתמש בכל הכוח העומד לרשותה כדי להגן על אזרחיה.

טראמפ מימין, חמינאי משמאל ( צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן )

האיומים מטהרן ומוושינגטון

בחשבון ה-X הרשמי של המפלגה הרפובליקנית בסנאט שיגרו הלילה איום ברור לעבר טהרן: "הזמן אוזל, המשטר האיראני צריך לקחת ברצינות את דבריו של הנשיא". נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בעצמו: "אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד".

מצידה, איראן לא נותרה אדישה. סגן שר החוץ האיראני, קאזם חריבאבדי, הזהיר: "כל תוקפנות תביא לתוצאות שמעבר לגבולות המדינה המותקפת, ומי שייזום או יתמוך בפעולות כאלה יישא באחריות". שר החוץ האיראני קרא למדינות העולם "לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע הסלמה נוספת".

רגע האמת מתקרב. האם הכוח העצום שנצבר במזרח התיכון יצליח לעצור את הטילים של חמינאי, או שאנחנו בדרך לפיצוץ הגדול? התשובה תתברר בימים הקרובים.